Les déchetteries de l'agglomération de Limoges doivent rouvrir le 11 mai avec un nouveau mode de fonctionement

Le 11 mai, 1er jour annoncé du déconfinement en France, sera aussi celui de la réouverture pour les 11 déchetteries de l'agglomération de Limoges. Mais pour s'adapter à la situation épidémique et au coronavirus, Limoges Métropole prévient qu'un nouveau mode de fonctionnement est nécessaire. L'idée étant notamment d'éviter les temps d'attente à l'entrée des sites.

Il faudra réserver son passage sur une plateforme internet

Une plateforme de réservation de créneau de passage est mis en place sur le site de Limoges Métropole. Pour les habitants ne disposant pas d’accès à internet, la réservation pourra se faire par téléphone en appelant le n° vert de la Direction de la Propreté : 0 800 86 11 11 (du lundi ou vendredi, de 8h30-12h30 à 13h30-17h). Une messagerie sera aussi à disposition le week-end. Les horaires d'ouverture des sites sont aussi revus à la hausse, de 20 minutes, de 9h à 12h et de 14h à 17h40. La plateforme de réservation sera évolutive et permettra d’augmenter ou diminuer le nombre de rendez-vous suivant les situations rencontrées : fil d’attente qui se forme ou encore retour au confinement.

Le planning des déchetteries du 11 au 31 mai - Limoges Métropole

Attention à ne pas oublier votre carte d'accès et la réservation !

A l'entrée des sites, les usagers devront présenter leur carte de déchetterie et le mail de confirmation de réservation de créneau (sur téléphone ou mail imprimé), derrière la vitre de leur voiture. Si l’usager ne dispose pas de ces documents, il ne pourra déposer son chargement. Il faudra ensuite attendre l’autorisation du gardien pour accéder aux bennes. Les gardiens ne pourront plus venir vous aider à décharger dans les bennes (sauf rares exceptions). Il n'y aura plus de prêts d'outils sur les sites durant cette période. Les usagers sont invités à venir avec les leurs s'ils en ont besoin. Les démarches administratives comme la demande ou le renouvellement de la carte ne se feront pas. Il faudra aller sur le site internet de Limoges Métropole. Le port du masque sera préconisé.

Traiter autant que possible les déchets verts à la maison

Afin de respecter les objectifs nationaux et régionaux sur la réduction des déchets verts (-30% d’ici 2030 par rapport à 2015), il sera aussi recommandé de conserver au maximum les déchets verts chez soi en pratiquant les nouvelles règles du jardinage au naturel : l’utilisation d’un composteur (mise à disposition gratuite d’un premier composteur par Limoges Métropole), la pratique du mulching pour la tonte de pelouse (technique de tonte sans ramassage de l’herbe. La tondeuse "mulcheuse" coupe la partie haute de l'herbe en infimes parties qui sont redéposées uniformément sur la pelouse), le broyage de branche pour faire du paillage (prêt de broyeur gratuit par Limoges Métropole et prestation de broyage de branches à domicile pour 15 euros/heure). Et le recours aux aides d’arrachages de haies et la plantation de haies par Limoges Métropole.