Les déchetteries de la Métropole de Montpellier rouvrent ce lundi sans rendez-vous

Plus besoin de prendre rendez vous ! Les déchetteries de la Métropole de Montpellier rouvrent normalement à compter de ce lundi 8 juin.

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont encore des déchets verts ou encombrants chez eux. La quasi totalité des déchetteries de la Métropole de Montpellier rouvrent à compter de ce lundi 8 juin, sans avoir à prendre rendez-vous. Celle du quartier Hôpitaux-Facultés et celle de la commune de Beaulieu sont en travaux et restent fermées.

L'arrivée et l’accès aux différents espaces de dépôts des déchets restent gérés par des agents du service propreté, afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps sur le site et pour faire respecter les consignes sanitaires. Il est conseillé de venir avec un masque et des gants.

Fermées pendant le confinement, les déchetteries ont d'abord été rouvertes mais avec un accès limité à 4 voitures en même temps sur le site et seulement sur rendez vous , il fallait parfois attendre plusieurs jours voir plus pour en avoir un.

Cette réouverture comme avant le confinement n'inquiète pas Christophe Deligny, le directeur du service propreté de la Métropole de Montpellier, "le système de rendez vous a permis d'accueillir quasiment autant de personnes qu'en accès libre, la preuve, les quantités de déchets déposes sont les mêmes qu'a la même période l'an passé."

Le directeur du service propreté de la Métropole appelle tout de même les habitants à ne pas se ruer des la première heure.