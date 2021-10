Les défenseurs de l'hôpital du Blanc prêts à rencontrer le ministre de la Santé

Main dans la main, le comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc et des élus veulent porter leur message jusqu'au bureau d'Olivier Véran. La pétition pour signaler "la grande casse" de l'établissement blancois a réuni 5150 signatures.

Porter le dossier de l'hôpital du Blanc directement sur le dossier du ministre de la Santé. C'est l'objectif que se sont fixés les défenseurs de l'établissement de santé blancois. Forts de 5150 signatures recueillies pour la pétition contre la "grande casse" de l'hôpital brennou, le quatuor d'élus qui mène la danse espère obtenir rapidement un rendez-vous avec le ministre de la Santé.

La sénatrice Les Républicains de l'Indre Frédérique Gerbaud a rencontré les membres du cabinet d'Olivier Véran ce mardi lors d'une séance au Sénat. L'élue assure que l'obtention de cette audience est en bonne voie. "Le dossier de l'hôpital du Blanc a été transmis par le cabinet du président de la République", en veut-elle pour preuve. En réponse à un courrier adressé à l'Elysée au mois de juillet, dans un courrier daté du 26 août 2021, le directeur de cabinet du président de la République Patrick Strzoda assure qu'il "n'a pas manqué de faire signaler votre courrier à Monsieur OIivier Véran [...] vous serez tenue directement informée, par ses soins, de la suite qui sera réservée à votre démarche".

"Sur le fond j'attends la fin du protocole de fusion qui n'a pas réussi à s'exercer, on connaît le contexte manque de médecins. Nous allons proposer comment on peut avoir des praticiens dédiés sur le site du Blanc. comment on peut nouer avec des coopérations avec le CHU de Poitiers comme ça existait avant la fusion", avance notamment la sénatrice.

Sur la forme, l'élue et les membres du comité de défense tiennent à mettre en avant l'aspect transpartisan de leur combat. Parmi les signataires de la pétition et les soutiens de leur démarche, ils comptent ainsi le président socialiste de la région Centre-Val de Loire François Bonneau, le député LREM de l'Indre François Joliviet, son homologue Les Républicains Nicolas Forissier ou encore le socialiste historique, maire d'Issoudun et vice-président de l'Association des maires de France André Laignel.

Au delà de l'annonce de cette audience ministérielle que les défenseurs de l'hôpital du Blanc espèrent d'un futur proche, le quatuor d'élus tête de proue de ce combat renouvelle le constat de déliquescence de l'établissement de santé.

Le président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse Claude Mériot dénonce un "dépeçage lent et constant". Le président du comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc Jean-Michel Mols évoque "un travail dévastateur de la direction" du centre hospitalier Châteauroux-Le Blanc. "Nous sommes l'aiguillon pour faire avancer les choses", conclut le président du Parc naturel régional de la Brenne Laurent Laroche.