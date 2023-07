Les Déferlantes veulent rester au Barcarès pour leurs prochaines éditions

"Je pense qu'on a la bonne formule et le bon site", estime Fabrice Lorente, le codirecteur de la société de production La Frontera, organisatrice du festival Les Déferlantes Sud de France. Cette année, après une tentative de déménagement avorté à Perpignan, le festival a eu lieu pour la première fois au pied du Lydia, paquebot emblématique du Barcarès, sur le site qui accueille déjà un autre festival l'Electrobeach Music Festival. "On le dit haut et fort, on aspire à avoir trouvé notre port d'attache."

"On espère pouvoir rester sur site"

"Parce qu'il nous convient bien et qu'il a plu aux festivaliers", détaille Fabrice Lorente. Avec 120.000 spectateurs accueillis cette année dont 37.000 sur le seul dimanche soir, Les Déferlantes Sud de France ont changé de dimension. "Ce que nous souhaitons, c'est rester le plus longtemps possible dans les Pyrénées-Orientales, le plus longtemps possible au Barcarès, aussi parce que je pense que c'est à peu près le seul lieu dans les Pyrénées-Orientales en capacité d'accueillir ce festival dans ces conditions-là. Nous sommes devenus trop important et trop grand pour pouvoir changer d'endroits dans les Pyrénées-Orientales*",* explique le codirecteur de la Frontera, et d'exclure par la même occasion toute l'hypothèse d'un futur nouveau déménagement.