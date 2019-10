Les délais de demandes de carte d'identité ou de passeport s'allongent en Normandie

Le traitement des demandes de carte d'identité ou de passeport est actuellement plus long en Normandie. Le service qui les reçoit est basé à Alençon dans l'Orne. Ses effectifs sont renforcés pour pouvoir réduire le temps d'attente, entre 6 et 8 semaines.

Alençon, France

Si vous avez récemment fait une demande de carte d'identité ou de passeport, vous vous en êtes sans doute rendus compte. Actuellement, l'attente pour avoir ses papiers en Normandie va d'un mois et demi à deux mois. Les demandes effectuées dans les mairies des cinq départements normands sont toutes traitées au centre d'expertise et de ressources titres. Le CERT est basé à Alençon. Dans le service, 23 agents traitent quotidiennement 90 dossiers. "On est au-dessus de la moyenne nationale" assure Charles Barbier, secrétaire général de la préfecture de l'Orne.

Une hausse des demandes au niveau national

Malgré l'efficacité des fonctionnaires, le délai de traitement est actuellement plus long. "Il y a eu beaucoup de demandes qui ont été faites cet automne plus qu'au printemps" précise Charles Barbier. Sans explication rationnelle particulière à ce phénomène constaté partout en France. "Une des raisons probables, poursuit le représentant de l'Etat, est sans doute la fin de la période de prorogation des cartes nationales d'identité qui, en 2014, ont été prolongé à 15 ans et dont les premières sont arrivés à échéance en 2019. On constate aussi une hausse des demandes de passeport."

Des embauches pour raccourcir le délai de traitement

Pour faire face à cette accroissement des demandes, la préfecture de l'Orne a embauché des vacataires : quatre en octobre et une personne supplémentaire arrivera en novembre. "Les agents font aussi des heures supplémentaires le soir ou le samedi" conclut Charles Barbier. Actuellement, un dossier qui arrive au CERT est instruit en moyenne dans les 40 jours auxquels ils faut ajouter le délai de fabrication du document d'identité, 5 à 10 jours, effectuée à l'imprimerie nationale. Mieux vaut donc anticiper au maximum sa demande de titre et vérifier dès aujourd'hui la durée de validité de sa carte d'identité ou de son passeport.