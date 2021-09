Les délais explosent pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport

Après plus d'un an d'activité au ralenti à cause du Covid, les demandes de renouvellement de titres d'identité explosent en ce moment, au point qu'il faut parfois attendre deux mois avant de recevoir sa nouvelle carte d'identité ou son passeport. Explications.

"Période de forte demande". Voici ce qui est écrit en rouge sur le site paris.fr à la page dédiée pour prendre rendez-vous afin de renouveler sa carte d'identité ou son passeport. La ville donne ensuite une série de conseils pour prendre son mal en patience si vous êtes dans la situation de devoir renouveler votre titre d'identité. La situation est similaire sur le site de la mairie de Lille par exemple, où le prochain rendez-vous proposé est le 5 novembre au moment où sont écrites ces lignes, soit plus d'un mois d'attente.

Selon l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) qui chapeaute la délivrance des documents d'identités, il y a actuellement un délai national moyen de 22 jours ouvrés pour obtenir un rendez-vous en mairie afin de refaire sa carte d'identité et jusqu'à 24 jours ouvrés pour un passeport. Il faut parfois patienter deux mois dans certaines villes. Ce à quoi il faut ajouter une quinzaine de jours pour obtenir le titre d'identité. Autant dire qu'il est déjà beaucoup trop tard si vous souhaitiez partir à l'étranger pour les vacances de la Toussaint...

Un million de cartes d'identité non-renouvelées en 2020

Pourquoi une telle explosion des demandes actuellement ? Selon la préfète Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Ants, la raison est à chercher du côté de l'épidémie de Covid-19. "Notre activité a tourné au ralenti pendant la période dure du Covid donc tout le monde cherche à rattraper le temps perdu", explique-t-elle. Ses services ont calculé qu'entre 2020 et début 2021, un million de cartes nationales d'identité n'ont pas été demandées par rapport à la normale. "A cause du Covid et des confinements, nous avons constaté un effondrement de la demandes des titres. -39% pour les passeports et -18% pour les cartes d'identité", explique la préfète.

Alors que l'épidémie décroît en France et qu'il est à nouveau possible de voyager à l'étranger, les Français se ruent à nouveau vers les mairies afin de faire renouveler leurs titres. "C'est un rattrapage très récent, explique Anne-Gaëlle Baudouin. Nous constatons une demande très importante depuis le mois d’août alors que généralement, cela se situe avant l’été, à partir du mois de mars puis avec un pic très fort en juin. La question est de savoir si le report des demandes sera total ou partiel".

Les contraintes sanitaires compliquent l'organisation des mairies

Le délai est donc très supérieur aux 11 jours ouvrés constatés en avril dernier, par exemple. "La situation actuelle ressemble donc à un pic saisonnier, un peu décalé dans le temps, explique la directrice de l'Ants. Cela tient aussi à l'organisation propre des mairies. Il y avait évidemment moins de personnels en août pour gérer les dossiers, il y a également les contraintes sanitaires, les nettoyages réguliers, les jauges de personnes, etc. Tout ça pèse dans les délais".

Ce délai moyen de 22 jours ouvrés cache des réalités très différentes sur le territoire et concerne davantage les métropoles que les petites villes. Selon l'Ants, il y a 2.356 communes qui disposent d'un dispositif de recueil des demandes de renouvellement des titres d'identités.

Déploiement de la nouvelle carte d'identité

Autre raison qui peut expliquer l'embouteillage actuel : le déploiement de la nouvelle carte d'identité, au format carte bancaire, partout en France depuis le 2 août dernier. "Nous avons déjà délivré un million de nouvelles cartes d'identité depuis vendredi dernier. Il y a un effet nouveauté qui s'ajoute à la forme demande du moment", analyse la directrice de l'Ants. La France se conforme à un règlement européen de 2019 afin d'harmoniser le format des cartes nationales d'identité, qui comprend désormais une puce et des éléments biométriques.

Si les délais pour obtenir un rendez-vous de renouvellement de titres d'identité explosent, ce n'est pas le cas pour le processus de vérification, de fabrication et de livraison, piloté par l'Ants une fois que le dossier a été déposé en mairie. Il faut toujours compter une quinzaine de jours après le rendez-vous pour que le titre d'identité soit disponible. Les services de l'Etat avaient anticipé cette forte demande à la sortie de la période dure du Covid, explique Anne-Gaëlle Baudouin.

Autre point de tension actuel : les différentes pénuries mondiales liées à la reprise de l'activité post-Covid. "Nous avons été très vigilants sur le fait d'avoir les stocks suffisants, notamment en ce qui concerne les micro-processeurs et le plastique", explique la directrice de l'Ants. "Pas d'inquiétude à ce stade-là", rassure la préfète, en lien étroit avec l'imprimerie nationale qui s'occupe de la fabrication des titres d'identité.

Anticiper sa demande et se déplacer

Quels conseils donner aux citoyens qui doivent renouveler leur carte d'identité ou leur passeport ? "Anticiper au maximum, évidemment", recommande Anne-Gaëlle Baudouin. Il est également possible de prendre rendez-vous dans une autre mairie que celle de son lieu de résidence, puisque ces demandes sont désormais déterritorialisées. Donc pourquoi ne pas aller tenter sa chance dans une plus petite mairie, susceptible de moins crouler sous les demandes ?

A savoir également que si votre passeport est périmé, une carte d'identité suffit pour voyager dans nombreux pays d'Europe. De plus, celles délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures voient leur durée de validité automatiquement prolongée de 5 ans, soit 15 ans au total, sans que cela n'ait besoin de figurer sur le document.