Les délais se réduisent en Côte-d'Or si on veut obtenir un rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. Le département est même parmi les très bons élèves en France, avec en moyenne 22 jours d'attente, contre 42 au plan national.

Première de la classe chez nous, la commune de Fontaine-lès-Dijon a même signé un "contrat urgence titre" avec la préfecture pour accélérer les démarches. Par ce contrat, le maire Patrick Chapuis s'est engagé depuis le printemps à augmenter d'au moins 20% l'accueil des citoyens en demande de titres, en y mettant les moyens : "ce qu'on a souhaité, c'est mettre pratiquement deux personnes à plein temps, et cet effort sera prolongé tant qu'on ne reviendra pas à la normale."

La normale, c'est l'avant-covid, avant que la France accumule un immense retard dans la délivrance de papiers d'état civil. Après plusieurs plans d'urgence lancés par le gouvernement, la situation est de nouveau acceptable : 12 millions de titres émis en 2022, contre 9 millions en 2019.

Elus et Etat main dans la main

Un effort collectif, en lien avec les élus locaux, confie Frédéric Carre, le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, qui a supervisé la signature du contrat d'urgence titres avec Fontaine-lès-Dijon, mais aussi Saint-Seine-L'Abbaye et Talant. "Ici à Fontaine-Les-Dijon, on est à 20 jours de délais pour obtenir un rendez-vous. Ca veut dire que les personnes peuvent partir plus facilement en voyage, remplacer plus facilement une carte d'identité perdue ou volée. Et les services de l'Etat ont accompagné les communes pour les aider dans le renforcement des plages horaires, à mieux s'organiser."

Aidé financièrement notamment, car "les communes peuvent avoir un accompagnement de l'Etat de 4.000 euros si elles parviennent à augmenter de 20% l'accueil en mairie, et si elles installent des dispositifs de recueil". Ces dispositifs sont en fait les machines qui permettent de recueillir les empreintes, désormais nécessaires pour les documents officiels.

A ce jour, il y a en a deux à Fontaine, et 50 en Côte-d'Or, répartis dans 29 communes.

Le numérique pour accélérer les procédures

Autre réussite ces derniers mois : la numérisation, qui permet d'accélérer grandement les démarches. Une plateforme en ligne unique , à la fois pour prendre rendez-vous et pré-remplir son dossier. Que les habitants puissent faire des pré-ddemandes en lignes,et pquis que cahcun puisse voir là où il y a des places, des rende-zvous à prendre. Ca nos citoyens ont eu cette expérience avec doctolib pendant l Covid, que de prendre des rendez-vous en ligne, et de pouvoir aller là iouù il ya moins de tension. On est passé au numérique, mais avec de l'humain, des gens formés, c'est un effort collectif qui fait qu'on a beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de stress, et qu'on répond à une vraie demande.

La rançon du succès, c'est que les gens se bousculent même en dehors de nos frontières pour profiter des créneaux à Fontaine-lès-Dijon : des Parisiens, des Bordelais, des Bretons, confirme Marielle, l'une des agentes mobilisées à 100% sur les documents d'état civil. Et elle le confirme, elle ne manquera pas de boulot dans les prochaines semaines. "Ca n'arrête pas, l'agenda est complet jusqu'à début août ,et ça va arriver encore. On a deux postes avec des rendez-vous tous les quarts d'heure, avant on avait un seul poste pour des rendez-vous toutes les demi-heures. On a donc plus que triplé notre capacité d'accueil", conclut l'employée municipale.