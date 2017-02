Les délibérations des communes creusoises à portée de clic

Les Archives Départementales de la Creuse lancent un nouveau chantier : la numérisation des délibérations des conseils municipaux de l'ensemble des communes de la Creuse. Objectif : sauvegarder des documents parfois très anciens.

Voilà qui va faire le bonheur des historiens et des Creusois curieux de l'histoire de leur commune. Le Département a entrepris une politique de sauvegarde des délibérations et décisions communales, un pan important du patrimoine de la Creuse. Le travail de numérisation des registres jusqu'aux années 1960 est terminée pour une centaine de communes, il est à retrouver sur le site internet des Archives Départementales. Parmi les plus anciennes collections, un document de 1698 de la commune d'Aubusson. Mais, Felletin, Flayat, La Souterraine, Lupersat, Fransèches, Saint-Dizier-Leyrenne possèdent aussi des archives qui remontent à la Révolution.

Une centaine de communes et déjà 350 registres mis en ligne

Cette numérisation va aussi faciliter le travail des chercheurs et des historiens, explique Josiane Garnotel, membre de la Société des Sciences : "ça va permettre d'éviter certains manques, certains trous dans la connaissance" car les registres de délibérations sont le reflet fidèle de la vie politique, dont il faut prendre soin puisque les exemplaires sont uniques.

La numérisation va également permettre d'aider les secrétaires de mairie, comme Muriel Désaphy, à Châtelus-Malvaleix : "Les archives papier sont classées, mais de regarder directement en ligne ça peut permettre de gagner du temps, éviter d'avoir à rechercher dans les documents papier pour remonter sur un dossier et en connaître l'historique."

La numérisation a commencé l'an dernier, elle s'effectue par le biais de prestataires extérieurs, spécialistes en la matière détaille Pascale Bugat, la directrice des Archives Départementales de la Creuse : "nous on a fait un appel aux communes, notamment par mail, pour qu'elles apportent les registres, elles les prêtent le temps de la numérisation et on leur redonne même si le contrôle scientifique voudrait qu'éventuellement, compte-tenu que les communes ne sont pas grandes, elles ne les conservent pas. Mais, dans la mesure où elles font attention,il n'y a pas de soucis."

Toute l'histoire de la communauté

Ces délibérations permettent de comprendre l'évolution d'une commune sur le plan politique (élections, conseils municipaux, débats entre élus), mais aussi d'un point de vue administratif, culturel, économique sans parler des grands travaux d'aménagement comme les constructions d'écoles, l'agrandissement voire le déplacement du cimetière, la voirie, une desserte ferroviaire...