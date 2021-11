Les déneigeuses de la Métropole du Grand Nancy prêtes à intervenir

Le plan de viabilité hivernale de la Métropole du Grand Nancy est en vigueur depuis le 12 novembre. 55 agents et 70 camions peuvent être mobilisés à tout moment en cas de fortes chutes de neige ou de verglas.

Les premiers flocons devraient tomber ce week-end sur la Métropole du Grand Nancy mais selon les prévisions, la quantité de neige ne devrait pas poser de problème de circulation. En tout cas, les services techniques de la Métropole du Grand Nancy se disent prêts à intervenir dans le cadre du plan de viabilité hivernale, en vigueur depuis le 12 novembre. Cela signifie que trois équipes de 55 agents sont d'astreinte et peuvent être mobilisés 24 heures/24 jusqu'au 11 mars 2022.

Pour intervenir ces agents disposent de près de 70 camions dont une majorité sont équipés de quatre roues motrices.

Le poste de commandement des services techniques de la Métropole © Radio France - Mohand Chibani

Les interventions sont déclenchées depuis le poste de commandement, situé dans les locaux des services techniques, rue Marcel Brot à Nancy. C'est le centre névralgique du dispositif : sur plusieurs écrans, on peut voir en direct les principales difficultés de circulation. Chaque axe prioritaire dispose de sa fiche technique destinée aux agents en intervention.

Des interventions prioritaires

Le réseau métropolitain est composé de 1561 km de voirie de circulation. Il est réparti en réseaux vitaux, longs de 311 km, ce sont les routes les plus fréquentées, généralement celles empruntées par les transports en commun, ces réseaux sont déneigés en priorité en cas de chute de neige. On distingue ensuite les réseaux structurants, 668 km qui correspondent aux voiries en pente et enfin les réseaux de maillage, 582 km, qui désignent les voiries résidentielles.

7 tonnes de sel ont été stockés pour l'hiver © Radio France - Mohand Chibani

7000 tonnes de sel en stock

En prévision d'éventuelles interventions, 7000 tonnes de sel dont 95% proviennent des salines de Varangéville sont stockés dans d'énormes hangars. Même s'il a un réel impact sur l'environnement, Ile sel de déneigement reste à ce jour le produit le plus efficace pour traiter les routes enneigées. Cependant, pour en limiter l'impact, les trémies sont réglées pour chaque hiver et les quantités épandues sont contrôlées.

L'hiver dernier, 6300 tonnes de sel ont été nécessaires pour venir à bout de 53 cm de neige cumulée et 43 jours de gel. Coût global du plan hivernal : 1 800 000 euros.