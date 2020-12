Les dentistes confrontés à un afflux de patients dans le Finistère

De Brest à Carhaix en passant par Châteaulin et Landerneau, le constat est le même : il faut bien souvent s'armer de patience pour obtenir une consultation chez un chirurgien-dentiste. "Un nouveau patient qui appelle, on est sur fin mars, début avril minimum" reconnaît le docteur Kevin Bléno, qui exerce au Relecq-Kerhuon près de Brest. L'attente est d'environ un mois pour les personnes déjà suivies par le cabinet.

On fait au mieux

Face à l'afflux de demandes, ce praticien a dû augmenter son amplitude horaire. Il enchaîne désormais les consultations de 8h30 à 19h30, parfois sans pause déjeuner.

Cet engorgement des cabinets dentaires, qui a commencé à la sortie du confinement au mois de mai, ne semble pas s'estomper. "On n'a pas travaillé pendant deux mois et demi, rappelle Catherine Baraer, la présidente de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère. Et quand on a repris, on a dû appliquer un protocole assez strict, notamment aérer un quart d'heure entre chaque patient, ce qui rallonge les soins."

Il ne faut surtout pas refuser un rendez-vous, même s'il est dans 3 mois

La situation est particulièrement difficile à Huelgoat, Carhaix, Penmarc'h, Châteaulin ou encore Crozon. "Même à Pont-l'Abbé où il y a une forte concentration de dentistes, il n'y en a pas assez" constate Catherine Baraer. Brest et Quimper ne font pas exception.

Creux démographique

Environ 650 dentistes exercent dans le Finistère, un chiffre qui a tendance à diminuer ces dernières années : "il y a eu beaucoup de départs à la retraite, et on est dans un creux démographique. On sait que pendant une petite dizaine d'années ça va être compliqué, et le Covid n'a rien arrangé."