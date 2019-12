Les départements de l'Ex-Poitou-Charentes opposés à un développement sauvage et non concerté de l'éolien

Poitiers, France

Les présidents des quatre départements de l'ex-Poitou-Charentes n'en peuvent plus de voir des éoliennes pousser sur leurs territoires sans qu'on leur demande leur avis. Ce lundi, ils ont donc décidé de donner une conférence de presse commune, -et ça, c'est assez rare pour être souligné-, au cours de laquelle ils ont passé un même message : ils veulent un schéma concerté du développement éolien en France.

Ils produisent 91% de l'énergie éolienne de la région

Les deux Charentes, la Vienne et les Deux-sèvres concentrent à eux seuls 91% de la production d'énergie éolienne de toute la région Nouvelle-Aquitaine. C'est dire s'ils en ont des parcs éoliens sur leurs territoires ! D'après la carte régionale, ce sont les Deux-Sèvres qui comptent le plus d'éoliennes en activité : 165 actuellement. 71 projets ont d'ores et déjà reçu le feu vert de la préfecture pour une construction. Et 72 autres sont à l'étude.

Plus de 1.200 éoliennes érigées ou à venir

Dans la Vienne, on compte 103 éoliennes en activité aujourd'hui mais entre les 133 nouveaux projets autorisés et les 130 autres dossiers à l'étude, il devrait y en avoir 366 à terme. Sans compter les 523 des deux-Charentes. Cela fait près de 1.200 éoliennes concentrées rien que sur l'ex-Poitou-Charentes. Alors que dans la grande région, cinq départements au moins n'ont aucune installation éolienne. Les présidents des quatre départements ne comprennent pas cette concentration dans le Nord-Aquitaine.

Un schéma concerté et cohérent

Concrètement les élus de Poitou-Charentes ne sont pas contre le développement des énergies renouvelables ou de l'éolien en particulier, ce qu'ils demandent c'est un schéma de l'éolien en France. Un développement en concertation avec les élus, et les habitants. Une vision globale et cohérente qui tienne compte de la réalité des territoires, et notamment de la ruralité.

"On ne veut pas voir des champs industriels d'éoliennes dans nos campagnes", insiste Bruno Belin, le président du département de la Vienne.

Eviter les zones saturées

Les quatre présidents des départements de l'ex-Poitou-Charentes demandent donc à l'Etat de piloter des schémas régionaux dans lesquels communes, départements et riverains auraient leur mot à dire. Des schémas cohérents qui tiendraient compte de l'aménagement du territoire, qui éviteraient les zones saturées, et les nuisances inutiles pour les riverains. Ils réclament un cadre législatif pour éviter de laisser le champ libre aux opérateurs qui aujourd'hui défendent des projets commerciaux sans forcément tenir compte des autres enjeux de territoire, selon eux.