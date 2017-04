Les départements taurins du sud de la France seraient hostiles à la corrida

Alors que débute de la feria de Pâques à Arles, l'alliance anti-corrida publie un sondage ce vendredi : 75% des habitants de 10 départements français où ont lieu des corridas avec mise à mort de taureaux se déclarent opposés à la pratique.

L'Alliance anti-corrida veut à nouveau interpeller les élus et cette fois elle s'appuie sur un sondage pour justifier sa demande de mettre fin aux corridas en France.

Selon un sondage IFOP, 75% des personnes interrogées vivant dans les départements où se pratique la corrida sont opposées à la pratique.

À la question "êtes-vous favorable ou défavorable aux corridas avec pique, banderilles et mise à mort des taureaux ?", 75% des sondés dans 10 départements (Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales) répondent "défavorable" et 25% "favorable".

En 2007, l'Alliance anti-corrida avait déjà interrogé les habitants. À l'époque 48% des sondés se disaient opposés à la corrida. Ce qui renforce l'argumentaire de la présidente de l'association Claire Starozinski, persuadée que les Français sont en grande majorité contre les corridas et pour leur abolition.

L'Alliance anti-corrida estime que ce sondage montre que "l'attachement à la corrida dans des départements dits de "tradition taurine" n'est qu'un mensonge."

"La corrida se meurt, les gens en ont assez du sang, ils n'en veulent plus." - Claire Starozinski

C'est un sondage et rien de plus, répond de son côté le président de l'Observatoire national des cultures taurines, André Viard.

Le sondage a été mené du 7 au 10 mars via des questionnaires papier et internet selon la méthode des quotas après stratification auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, vivant dans les 10 départements cités ci-dessus.