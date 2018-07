Yonne, France

Ça y est, cela fait une semaine que la nouvelle réglementation vitesse est en place. Une mesure appliquée par des contrôles à visée encore préventive. Les premiers PV eux, arriveront dans le courant de l'été.

Sur les routes départementales, les gendarmes interpellent ceux qui roulent entre 85 et 97 km/h sans les sanctionner. Pour l'instant, si vous appuyez un peu trop sur le champignon, vous ne risquez qu'une petite explication et un flyer : "Roulons moins vite, là où on meurt le plus".

En revanche, si vous dépassez les 100 km/h sur les départementales, pas de tolérance, mais un flash et un PV.

80 km/h : une phase pédagogique nécessaire

Le fait de réduire sa vitesse de 10 km/h permet de gagner 13 mètres en distance de freinage, cela peut éviter de nombreux accidents. L'objectif est de sauver 400 vies par an. C'est ce que veulent inculquer les gendarmes avant la phase de répression.

Pour Eric Duenne, commandant de l'escadron de sécurité routière de l'Yonne à Auxerre, cette phase pédagogique est nécessaire : "il faut que cela rentre dans les habitudes des conducteurs. Pour que cette mesure soit acceptée socialement, il me semble important de faire de la prévention."

C'est bien de pas se prendre un PV, ça va me donner une petite leçon ! 80 km/h c'est pénible, ça avance pas. Après si ça permet de sauver des vies, d'accord ! - une conductrice

Effectivement, la pilule passe mieux ainsi auprès des automobilistes : "je mettrai mon limitateur de vitesse à 80 km/h maintenant," assure un monsieur.

Il faut être d'autant plus vigilant à l'entrée des villages et anticiper sa vitesse

Ensuite, le dépassement des 80km/h sur les routes départementales entraînera une amende de 68 euros et le retrait d'un point.