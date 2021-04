Les déplacements au delà des 10 kms seront admis en Haute-Vienne si c'est pour des achats jugés essentiels

Après un weekend de Pâques de tolérance pour les déplacements d'une région à l'autre, les contrôles vont ensuite se renforcer ou plutôt "se poursuivre, ils sont déjà quotidiens" indiquait ce vendredi matin sur France bleu Limousin Sébastien Brach, le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne. On pourra se déplacer ensuite dans un rayon de 10 kms sans attestation mais avec un justificatif de domicile. "C'est surtout pour les loisirs ou faire du sport mais comme nous sommes dans un département rural il sera possible de dépasser cette jauge des 10 kms et de se déplacer sur l'ensemble du département pour effectuer des achats dits essentiels" précise Olivier Brach.

Les villages de restaurateurs maintenus à Limoges

A Limoges, les deux villages de restaurateurs place de la Motte et place Jourdan devraient pouvoir rester en place même si la décision reste à officialiser. "Puisque les marchés ouverts sont autorisés... rien ne s'oppose au maintien des chalets de vente à emporter"explique aussi le directeur de cabinet du préfet.

Difficile aussi de s'y retrouver dans la liste des commerces qui sont jugés essentiels et qui peuvent continuer à lever le rideau. Les coiffeurs , les jardineries les fleuristes, les cordonneries ... en font partie par exemple. Une liste que l'on va pouvoir retrouver prochainement sur le site de la préfecture.

Le télétravail est la règle : les entreprises seront accompagnées

Le gouvernement a été clair en précisant que le télétravail devait être la règle. Sur ce point Sébastien Brach précise qu'en Haute-Vienne "On constate qu'il y a plus de 87 % de variant anglais sur le département, il faut donc limiter cette interaction sociale donc oui il y aura des contrôles mais on est essentiellement dans une logique d'accompagnement des entreprises pour que les gens puissent travailler à distance quand cela est possible" précise t-il encore.