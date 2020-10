Les déplacements de moins de 24h en Sarre autorisés sans restriction dès ce lundi

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis le confinement et les contrôles strictes aux frontières de la Sarre, en Allemagne. Ce lundi, le Land simplifie les déplacements des frontaliers, dont les Mosellans, qui souhaiteraient y faire un passage rapide. Si un Français s'y rend moins de 24h, que ce soit pour travailler ou pour faire les courses, il n'aura pas à subir de quarantaine, ni de dépistage. Une manière de maintenir un "petit-trafic", selon les mots du minsitre-président de Sarre Tobias Hans.

"Je salue sa décision", confie le député En Marche de Forbach Christophe Arend. Lorsque l'Allemagne a annoncé que les décisions allaient se prendre Land par Land, il a tout de suite souhaité une décision allant en ce sens, lui qui craignait que la Sarre revienne en arrière, à ce qui se faisait pendant le confinement. "La Sarre montre que la coopération et le travail dans cet espace frontalier est capital."

Encore du travail à faire

"Jusqu'à présent, on passait librement, donc on n'assouplit pas la règle. On va juste faire en sorte que les Français puissent continuer à le faire", poursuit-il. Mais il y a encore du pain sur la planche selon le député, qui se demande notamment comment les autorités allemandes vont faire pour savoir si un Mosellan est sur leur territoire depuis plus ou moins de 24h.

Par ailleurs, si le bassin de Forbach, habitué à transité par Sarrebrück, peut être soulagé, il n'en va pas encore de tous les Mosellans. "J'aimerais que les autres Land voisins en tirent les leçons et appliquent ce type de règle. Ceux qui habitent dans le pays de Bitche par exemple et qui se rendent en Rhénanie-Palatinat sont encore dans l'attente."