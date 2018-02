Ils ont longuement débattu de l'intérêt du passage à l'heure d'été. Et finalement, les députés européens, réunis en session plénière à Strasbourg, ont demandé à la Commission européenne, ce jeudi, le lancement d'une "évaluation complète" du système de changement d'heure actuel, et, si nécessaire, de "présenter une proposition pour la réviser". La résolution a été votée par 384 voix pour (153 voix contre)

Des "effets négatifs sur la santé des êtres humains"

Les eurodéputés soulignent que "de nombreuses études (...) ont indiqué l'existence d'effets négatifs sur la santé des êtres humains" de ces changements d'heure en mars et en octobre, même si ces études "n'aboutissent pas à des conclusions définitives". A l'origine de cette résolution, la député européenne écologiste Karima Delli : "Le changement d'heure semble difficile pour certaines personnes, comme les enfants ou les personnes âgées", a-t-elle expliqué sur France Bleu Alsace, évoquant les divers problèmes de santé ou de sécurité qu'il peut engendrer, alors que selon elle, les économies d'énergie sont minimes.

"En l'absence d'étude d'impact poussée", l'abandon du changement d'heure est "ridicule"

Elle rappelle d'ailleurs que la Russie a abandonné le changement d'heure, par exemple, en 2011, et cite plusieurs pétitions citoyennes, en Finlande et en Pologne notamment. Mais l'heure d'été a aussi ses défenseurs : pour l'eurodéputé de droite Renaud Muselier, "en l'absence d'étude d'impact poussée, la volonté de plusieurs députés européens de faire abolir la directive "Fuseaux horaires" est ridicule". Pour lui, "l'Europe doit intervenir moins et mieux et surtout à bon escient". En tout cas, c'est la Commission européenne qui doit désormais lancer l'évaluation de ce changement d'heure, et s'il le faut, réviser le système.