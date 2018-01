L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi la fin des appels surtaxés pour joindre une administration ou un service public. Un numéro fixe et non surtaxé sera mis en place début 2021.

C'est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie même s'il faudra attendre trois ans pour que la mesure soit appliquée. A partir de 2021, appeler une administration sera gratuit.

Six centimes d'euros par minute en moyenne

Actuellement ça coûte six centimes d'euros par minute en moyenne pour joindre la CAF, les impôts ou la Sécurité sociale, c'est même 15 centimes d'euros par minute pour le 3939, le numéro officiel de l'administration française. La fin des appels surtaxés c'est un serpent de mer qui fait débat depuis des années. Cette surtaxation pénalise en effet les plus modestes qui multiplient les appels pour obtenir des aides.

Un numéro unique et gratuit dans trois ans

En 2021, il y aura donc un numéro unique et gratuit pour joindre l'administration et les services publics. A cause des contrats qui lient l'Etat aux opérateurs ça ne peut pas se faire tout de suite explique Gérald Darmanin, le ministre du budget. Afin de simplifier nos démarches, les députés ont également donné leur feu vert au "référent unique". Le principe : un seul intermédiaire pour un dossier traité par plusieurs administrations. Ce dernier dispositif sera expérimenté pendant quatre ans avant d'être généralisé.