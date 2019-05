Les dernières infos pour voir la finale du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Le club du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball communique les dernières infos à savoir pour les supporter qui montent pour la finale de la Coupe de France à Paris samedi. Notamment, les horaires de trains, le détail du trajet en bus et les réservations pour voir le match au gymnase Jean Jaurès.

Avis aux supporter. Le club communique les dernières infos concernant votre voyage vers Paris pour voir le Chambéry Savoie Handball en finale de la Coupe de France à l'Accor Hotel Arena de Paris. À noter également : il faudra réserver sa place au gymnase Jean Jaurès de Chambéry pour voir le match sur écran géant. Les joueurs eux, dont déjà partis !

Trajet en TGV

La Navettes Keolis – Synchro emmènera les supporter à la Gare de Chambéry au départ de Savoie Expo. La navette partira à 7 heures samedi matin. Arrivée à 7 heures 15 à la gare.

Le TGV partira en direction de Paris Gare de Lyon à 8 heures 35 samedi matin. "Attention de bien prendre vos dispositions afin d’être présents 10 minutes avant chaque départ. Le train partira à l’heure" ajoute le club. Arrivée prévue à 11 heures 50 à Paris.

Journée Coupe de France à Bercy :

10:30 – Finale Départementale Féminine

12:30 – Finale Départementale Masculine

14:30 – Finale Régionale Féminine

16:30 – Finale Régionale Masculine

18:45 – Finale Nationale Féminine

21:00 – Finale Chambéry / Dunkerque

Trajet en bus

Pour ceux qui montent samedi à Paris en bus, le départ est prévu à 8 heures au départ de Savoie Expo. Vous devez être "présent 15 minutes avant le départ avec une pièce d’identité" précise l'organisation du club.

Le trajet étant plus loin sur les routes que sur les rails, les supporter verront à Bercy, la Finale Nationale Féminine à 18 heures 45 et la finale de Chambéry et de Dunkerque en Coupe de France à 21 heures.

V.I.P

Les chanceux qui ont pu prendre leurs places V.I.P devront les retirer à la porte 4 de l’Accor Hôtel Arena de Paris. Vous trouverez sous le lien ici toutes les informations pratiques.

Le match sur écran géant à Jean Jaurès

Pour ceux qui n'iront pas jusqu'à Paris Bercy. La finale de la Coupe de France entre Chambéry et Dunkerque sera aussi diffusée sur écran géant au gymnase Jean Jaurès de Chambéry. Vu le monde attendu, il faut réserver gratuitement votre place sur le site internet du club.

Bien sûr, si vous êtes coincés chez vous, France Bleu Pays de Savoie vous fera vivre cette grande soirée à partir de 20 heures en direct de l'Accor Hotel Arena de Bercy et du gymnase Jean Jaurès, pour suivre la rencontre en intégralité.