Les dernières recrues du Stade Lavallois à pied d'oeuvre

Elles sont bien là les deux recrues Lavalloises des dernières heures du mercato hivernal !

Yvan Neyou, 20 ans, qui arrive de Sedan (National), a signé jusqu'en juin 2019 avec la ferme intention de progresser, lui qui n'avait pas été conservé par l'AJ Auxerre à l'issue de sa formation. Pourquoi pas une trajectoire à la Romain Hamouma, laissé pour compte à Sochaux et révélé par le Stade Lavallois ?

Yvan Neyou © Radio France - Thierry Ruffat

Pour Mana Dembélé le challenge est différent. A 28 ans il a connu la Ligue 2 à Châteauroux et à Clermont et la Ligue 1 à Guingamp et à Nancy. Arrivé au Havre l'été dernier, le nouvel attaquant Mayennais â peu joué en Normandie (11 bouts de matches à 32' de jeu en moyenne). Prêté pour les quatre derniers mois de la saison il est là pour retrouver du temps de jeu et contribuer au maintien du Stade Lavallois.