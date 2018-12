VIDÉO - Les derniers occupants du bâtiment A du Parc Corot évacués à Marseille

Marseille, France

C'étaient les derniers occupants du bâtiment A du Parc Corot, un bâtiment insalubre et frappé d'un arrêté de péril. Les propriétaires et locataires ont déjà été évacués. Ne restaient que des familles sans-papiers, mais au total encore plus d'une centaine de personnes dont des enfants. Ce lundi matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer totalement l'immeuble, avant de le sécuriser et de le murer.

95 appartements

Les propriétaires et locataires ont déjà été évacués à la fin du mois dernier. Il s'agit cette fois des derniers squatteurs de l'immeuble. La police ouvre appartement après appartement, à coups de masse et de disqueuse si nécessaire, pour s'assurer que personne ne reste.

"C'est mieux de partir. Parce que c’est dangereux de vivre ici. Il y a des fils électriques partout, par terre. C’est dangereux pour mon bébé, s’il en attrape avec les mains par exemple." Sarda, Pakistanais en france depuis deux ans, avec sa femme et leurs deux jeunes enfants

Sarda, venu du Pakistan il y a 2 ans, vivait Parc Corot depuis 6 mois avec sa femme et ses 2 enfants © Radio France - Tony Selliez

Ceux qui l'ont accepté ont été convoyés en bus jusqu'à un gymnase (le gymnase Santi) du 15e arrondissement, où ils vont passer quelques jours avant de trouver une vraie solution d'hébergement. L'objectif : leur trouver une nouvelle solution d'hébergement plus pérenne d'ici vendredi au plus tard.

"On va les mettre au chaud, qu'ils puissent prendre un café, avoir une visite médicale et surtout parler avec des travailleurs sociaux. L'idée, le challenge, c'est de parvenir à trouver des solutions individualisées pour chacun d'ici vendredi soir. C'est très compliqué, parce que nos dispositifs d'hébergement sont saturés, mais il est hors de question de laisser des personnes dehors." Marie-Emmanuelle Assidon, la préfète à l'égalité des chances

Le bâtiment A du Parc Corot en état de délabrement total © Radio France - Tony Selliez