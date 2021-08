Les derniers pompiers du Périgord sont de retour du Var après la fin de l'incendie

La trentaine de pompiers périgourdins est sur la route du retour. Ils rentrent après plusieurs jours de mobilisation dans le Var sur l'incendie du massif des Maures. Il s'agit de la deuxième colonne partie sur place pour contrôler et maîtriser l'incendie qui a entraîné la mort de deux personnes et ravagé plus de 7.000 hectares en une semaine dans le secteur de Gonfaron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le feu avait été fixé le 20 août dernier mais il faut plusieurs jours ensuite pour l'éteindre totalement.

Une première colonne de pompiers du Périgord était partis en renfort dans le Var. 32 pompiers qui sont rentrés le 20 août dernier, leurs témoignages sont à lire et à voir en vidéo dans l'article ci-dessous :