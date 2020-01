Les Derval, boulangers, pâtissiers, chocolatiers de père en fils à Laval

Laval, France

Ils ont la même passion de père en fils. La boulangerie pâtisserie Derval a été fondée il y a 58 ans, et depuis trois générations se sont succedées dans la boutique, le grand-père Moïse Derval, fondateur de la boulangerie, rejoint par son fils un autre Moïse Derval, qui a créé la branche pâtisserie, et maintenant le petit fils, Pierre Derval, qui vient de reprendre toute la branche chocolaterie / pâtisserie.

Pierre Derval a passé 10 ans dans les meilleures maisons d'Europe : à son actif, la réalisation de pâtisseries pour la reine d'Angleterre. "C'était différent, mais c'était un travail très intéressant. J'avais besoin de découvrir par moi même de nouvelles choses pour pouvoir après les rapporter sur Laval", explique-t-il.

Finalement l'appel de la Mayenne l'a emporté. Pierre Derval a donc rejoint son père dans la boulangerie familiale, juste à côté de la maison familiale, pour le plus grand plaisir de son père Moïse. "C'est un choix, on est toujours dedans. On n'a pas d'heure pour commencer, pas d'heure pour arrêter. Tant qu'on le fait avec le plaisir, d'apporter de la joie à nos clients. Si on a ce retour-là on est content aussi".

En guise de bonne résolution pour 2020, la famille Derval s'est lancée un nouveau défi : passer au 100% local avec des farines traditionnelles.