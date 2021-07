Les détenus d'Avignon collectent 768 kilos de nourriture pour les Restos du Cœur

On les appelle les détenus du cœur. Un titre en guise de jeu de mots qui n'est pas usurpé. Au centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet, chacun les félicite pour leur initiative solidaire. Car cette collecte est bel et bien de leur fait. "Ce sont deux détenus qui ont eu cette idée, confirme Anaïs Chatellier du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Ensuite, ils ont voulu faire participer leurs familles et les personnels du centre ont également donné." Au total, 768 kilos sont récoltés pour les Restos du Cœur.

"Il y a plus malheureux que nous !"

Même les Restos ont été surpris ! "On ne s'attendait pas à ce que des détenus organisent une collecte ! C'était une belle surprise, sourit Nathalie, bénévole aux Restos au Pontet. Comme souvent, ce sont des gens qui ont déjà peu qui donnent, c'est magnifique. Même s'ils donnent un paquet de pâtes ou une brosse à dents, ça paraît peu mais c'est très utile pour nous. Tout don est important car les gens sont de plus en plus nombreux à pousser notre porte pour s'en sortir."

Les détenus, eux, sont très fiers d'avoir pu organiser cette collecte à l'image de M-A : "Nous, on n'est pas les plus à plaindre ! Il y a plus malheureux que nous. Des gens avec des enfants ne mangent pas à leur faim. L'essentiel c'est de faire un geste. On espère que ça va continuer. En détention, il y a des gens qui ont du cœur, c'est important de le montrer."

M-A, un détenu du centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet Copier

Cette collecte est en effet un moyen de montrer une autre image du détenu : "peu importe la raison de leur présence ici, ce sont aussi avant tout des citoyens avec de belles valeurs", détaille Anaïs Chatellier du SPIP. "Et puis ça nous fait un bien de fou, explique un autre détenu. Ca nous sort du contexte de la détention. On a voulu prouver à nos proches, à nos parents, à tout le monde que les détenus pouvaient faire de belles choses."