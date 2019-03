Les détenus de la Maison d'arrêt de Guéret vont pouvoir voter pour les élections européennes

Guéret, France

Pour la première fois en France, les détenus vont pouvoir voter directement en prison. Jusqu'à présent, ils pouvaient participer aux élections grâce à une procuration ou une permission de sortir. Mais à chaque scrutin, le taux de participation était très faible. A la Maison d'arrêt de Guéret, une urne sera installée. En attendant, la direction informe les détenus.

Un exposé qui crée débat

Pour éclairer la trentaine de détenus de la Maison d'arrêt creusoise, une étudiante en droit a fait le déplacement. Pendant plus de deux heures, elle a présenté l'Union Européenne, ses représentants, et ses dates importantes. Pour l'occasion, Magali Debatte, la Préfète de la Creuse, a fait le déplacement. Et ça tombe bien, parce que les dix détenus ont beaucoup de question : Brexit, chômage, espace Schengen, les thématiques sont nombreuses.

Une première qui fait chaud au cœur

David est derrière les barreaux depuis une dizaine d'année. Il regrette d'avoir louper la dernière élection présidentielle :"Faire une procuration je ne veux pas. J'ai peur que mon vote ne soit pas respecté", explique le détenu, avant d'ajouter : "Alors cette fois je vais voter. C'est important pour nous mais surtout pour les jeunes".

On a l'impression d’être vivant - Sébastien 41 ans, en détention provisoire

A la table voisine, Sébastien a également prévu de voter. Ce nouveau droit lui donne même l'impression de gagner en citoyenneté. "Ça fait du bien de savoir qu'on peut-être coupé de tout mais qu'on a le droit de voter. On a l'impression d’être vivant. Ce n'est pas toujours le cas en prison", regrette l'homme de 41 ans.

En attendant, la direction de la Maison d'arrêt tente d'informer au maximum les détenus en distribuant des tracts, et en invitant des intervenants extérieurs.