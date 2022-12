Les détenus de la maison d'arrêt de Laval fêtent aussi le Réveillon

Pour marquer le Réveillon du 31 décembre 2022, les 96 détenus de la maison d'arrêt de Laval ont dîné de la terrine de poisson, du pavé de bœuf et du bavarois au chocolat. Comme à Noël, le menu change un peu dans la prison. Ce qui change aussi c'est la surveillance réalisée de détenus, explique l'officier Lefèvre, adjoint au chef de détention. "Comme ils n'ont pas de liens avec leurs familles et que c'est un moment de fête, il faut faire attention aux détenus qui peuvent être relativement fragiles. On multiplie les rondes."

Les détenus de la maison d'arrêt de Laval effectuent en moyenne des peines de six mois. © Radio France - Selma Riche