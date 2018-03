Ils ont participé à des ateliers basket, handball , course à pied ou lancer de poids. 18 détenus se sont prêté au jeu des défis sportifs en faveur du Sidaction. L'occasion pour les équipes médicales de diffuser des messages de prévention à destination d'une population à risques. En France, 2% des détenus sont séropositifs. "Il y a beaucoup de conduites à risques chez les détenus liées au milieu confiné, explique Jean-Pierre Guillot, infirmier à l’hôpital de Toul, les tatouages par exemple ou la sexualité". Un sujet qui reste très tabou : "Quand on discute avec eux, ils n'ont jamais de relations sexuelles mais on sait pertinemment qu'il y en a", résume t-il.

Ça donne un sens à la détention"

Dans la cour du centre de détention, les prisonniers s'affrontent dans un contre-la-montre à vélo et à pied. Parmi eux, Mustapha, fier de participer à cette action. "Le but c'est de devenir meilleur et si l'on peut contribuer à une bonne oeuvre, on répond présent", explique t-il, un sourire aux lèvres. A ses côtés, Paco surenchérit : "on est des citoyens comme tout le monde, aujourd'hui on prouve que, derrière les murs, il y a des participants".

Les détenus ont également pu acheter des pizzas confectionnées spécialement par les cuisines de la prison. Résultat : 819 euros récoltés au profit du Sidaction.