Guerre en Ukraine : France Bleu La Rochelle à vos côtés pour aider le peuple ukrainien

Collectes de matériels et de denrées, dons financiers, accueil de familles, les initiatives associatives et humanitaires se multiplient dans les deux Charentes. France Bleu La Rochelle s'associe à cet élan de solidarité.

France Bleu... et Jaune. Les 44 radios locales de Radio France se mettent aux couleurs de l'Ukraine et au diapason de la solidarité des Français. Depuis le début de l'invasion russe, les initiatives humanitaires, associatives et politiques se multiplient.

France Bleu La Rochelle propose également de centraliser et publier vos initiatives solidaires en écrivant à l'adresse mail suivante : bleularochelle@radiofrance.com

Merci de laisser votre prénom, ville et coordonnées dans ces courriels.

Antenne ouverte ce jeudi

Sachez également que votre radio de proximité vous donne la parole ce jeudi 3 mars. D'abord entre 8h15 et 8h30. Puis entre 9h30 et 10h dans l'émission "côté experts".

L'occasion de témoigner de votre soutien au peuple ukrainien et de proposer vos idées ou vous initiatives solidaires. Vous pourrez appeler au 05.46.50.67.68.

Dalila Benboukha, secrétaire départementale du Secours Populaire Français 17 et Adéline Robillard, présidente de l’association Les Joyeux petits souliers en Charente-Maritime, seront nos invitées.

France Bleu vous propose aussi de consulter une carte interactive des actions et initiatives relayées par les stations de France Bleu en région Nouvelle-Aquitaine.