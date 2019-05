Les deux colleurs d'affiche anti glyphosate relaxés par le tribunal correctionnel d'Orléans

Les deux militants qui étaient poursuivis pour avoir collé neuf affiches anti glyphosate sur les volets de la permanence de la députée LR Marianne Dubois le 29 juin 2018 à Pithiviers sont relaxés. Le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son délibéré jeudi après-midi. Le tribunal reconnaît l'état de nécessité (cela veut dire qu'une personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien n'est pas pénalement responsable) et relaxe les deux militants "anti glyphosate" des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui.

Une victoire !"

Certes, Claude Lipmann et François Coulmeau devront verser 944 euros "au civil" (au titre du préjudice subi par Marianne Dubois et des frais d'avocat), mais pour Claude Lipmann, "c'est _une victoire_, c'est certain. On a presque l'impression que c'est une reconnaissance par les juges que le collage n'était rien, c'était bien le glyphosate qui était en procès et qu'on ne peut pas nous condamner pour un simple collage d'affiches sur un tel sujet : je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter", explique le militant qui est par ailleurs faucheur volontaire anti OGM. Ce dernier ajoute que si c'était à refaire "oui", il le referait "sans hésitation".

Marianne Dubois absente le jour du vote sur le glyphosate

A l'audience le 21 février dernier, l'avocate de Marianne Dubois avait réclamé 144 euros pour le nettoyage des volets, 3.264 euros pour leur réparation et 1.200 euros de préjudice moral. Cette dernière, absente à l'audience, avait refusé de s'exprimer. Les deux militants expliquent avoir collé des affiches sur sa permanence en raison de son absence à l'Assemblée nationale lors du vote sur l'interdiction du glyphosate, herbicide très utilisé en agriculture et accusé d'être cancérogène.