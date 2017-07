Les deux étudiants Dijonnais partis aider les réfugiés à Lesbos sont rentrés

Les deux étudiants Dijonnais en école de commerce partis aider les migrants sur l'île de Lesbos sont rentrés en France. Ils étaient partis deux semaines pour surveiller la mer Égée à la recherche d'embarcations de réfugiés.

Maxime Bonneau et Jullian Delerive, les deux étudiants Dijonnais partis mardi 27 juin dernier à Lesbos comme volontaires au sein de l'ONG Refugee Rescue sont rentrés à Dijon. Les deux amis étaient partis deux semaines pour aider les réfugiés et surveiller la mer Égée à la recherche de bateaux de migrants.

Un projet comme une évidence

Ce projet, c'était pour eux une évidence, parce qu'ils ont toujours voulu agir pour la cause des réfugiés. "Quand on voit ce qu'il se passe, on se dit qu'on ne peut pas rester sans rien faire", explique Maxime.

Posté en haut d'une colline, à scruter la mer Égée à la recherche de bateau de réfugiés, Maxime s'est senti utile : "Le moment où on monte la colline on ressent le sentiment d'accomplissement on se dit qu'on va faire quelque chose d'important, mais il faut avoir les bons gestes", ajoute-t-il.

Rencontre avec des réfugiés dans les camps de Lesbos

Les bons gestes, il les a appris durant sa formation, le jour de son arrivée. Mais Maxime Bonneau n'a pas fait que surveiller la mer, il a aussi rencontré des réfugiés qui vivent dans des camps, sur l'île. "Ils vivent dans des conditions horribles, ils n'ont pas l'eau, pas l'électricité, ils sont dix par tente, il y a des rats et des serpents", raconte-t-il.

"Recommencer cette expérience, c'est presque naturel pour nous"

Fort de tous ces constats, les deux amis n'ont plus qu'une seule idée en tête, repartir. "La cause ne s'arrêtera pas", admet Maxime. "Pour nous, c'est une nécessité, en tout cas quelque chose d'extrêmement naturel", dit-il. Maxime et Jullian comptent donc retourner à Lesbos, mais aussi en Italie, devenue depuis deux ans la première porte d’entrée des migrants en Europe.