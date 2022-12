Pays basque : les deux lignes du Trambus en service toute la nuit du nouvel an

Cette année encore, les deux lignes de trambus seront en service durant toute la nuit du nouvel an. En plus du service habituel en journée, de samedi à dimanche entre minuit et 6h30 du matin il y aura un trambus chaque demi heure sur la ligne T1 et un trambus toutes les heures pour le T2.

Pour Txik-Txak, le service de bus spécial pour la nuit du réveillon est nécessaire dans une agglomération où les habitants utilisent de plus en plus les transports en commun, et notamment les deux lignes du Trambus. "En 2022, les deux lignes du Trambus ont transporté près de 3 millions de passagers, avec un forte augmentation en cette fin d'année" assure Guillaume Laval, directeur contrat et services au syndicat des mobilités.

Le Trambus circule dans le BAB depuis septembre 2019 © Radio France - Franck Dolosor

Au printemps prochain, Txik-Txak lancera sa nouvelle application qui regroupera tous les services proposés entre Hendaye et Tardets, en passant par Bayonne et Baigorri. Les usagers pourront notamment savoir en temps réel l'état de la circulation et le temps d'attente. En 2024-2026 la ligne T2 du Trambus sera prolongée en site propre entre Marracq et la Technocité, puis jusqu'à Bassussary-Makila avec deux parking relais.

La ligne T1 relie la mairie de Biarritz et les Hauts de Bayonne © Radio France - Franck Dolosor