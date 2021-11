Les deux militants de Calais arrêtent leur grève de la faim

Ils ont cessé de s'alimenter le 11 octobre pour dénoncer le traitement "inhumain" infligé aux migrants et réclamer un moratoire sur les démantèlements. Les deux militants de Calais Anaïs Vogel et Ludovic Holbein ont mis un terme à leur action aujourd'hui, sans pour autant avoir obtenu gain de cause.

38 jours sans manger

Les militants s'étaient installés dans l'église Saint-Pierre de Calais. Ils réclamaient plus de dialogue avec l'Etat et dénonçaient les expulsions de campement et les confiscations de biens. Des revendications qui n'ont pas vraiment étaient entendues : "38 jours sans manger on s'épuise, les choses n'avancent pas elles reculent. Ils s'en foutent qu'on meurt." a déclaré Anaïs Vogel pendant la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi. "Nous ne sommes plus en capacité de lutter à travers la grève de la faim. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'y mettre un terme".

Le couple de grévistes était également accompagné d'un prêtre de 72 ans, le père Philippe Demeestère, qui a rompu sa grève au bout de 25 jours.

Un combat gagné malgré tout

La militante se félicite tout de même d'avoir mis en lumière la situation de ces migrants "Un combat est gagné, celui de montrer la situation dramatique des personnes exilées à Calais en France. Les gens ne peuvent plus fermer les yeux. Ce que l'État a gagné c'est qu'une mobilisation incroyable se mette en place aujourd'hui à Calais."

Le couple devra s'alimenter progressivement afin de ne pas brusquer leur corps, même s'ils avouent rêver d'un welsh ou d'une raclette. Un rêve qui pourra bientôt se réaliser puisque les militants ont annoncé vouloir organiser une raclette géante ouverte à tous le 28 novembre ou 5 décembre.