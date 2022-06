Les deux ours du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne séparés après une altercation

Les soigneurs du Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne, ont décidé de séparer Bony et Martha, les deux ours du sanctuaire pour animaux sauvages. Une altercation, pour une affaire de territoire, avait opposé les deux animaux.

En mars dernier, l'équipe du Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne, avait décidé d'ouvrir le portail situé entre les enclos des deux ours Bony et Martha "afin qu’une mise en contact soit effectuée", une cohabitation jugée bénéfique.

Mais, au fil des semaines, Martha a pris de plus en plus possession du territoire de Bony, engendrant du stress et des troubles du comportement. Début juin, une altercation a opposé les deux ours, ce qui a conduit l’équipe animalière à prendre la décision de les séparer de nouveau "afin que Bony retrouve son territoire et soit plus apaisé. Quant à Martha, elle a également repris ses habitudes".