Deux tiers des internautes se sentent "dépendants" de l'écran de leur téléphone, tablette ou ordinateur, indique un sondage publié mardi. À la question "diriez-vous que vous êtes dépendant vis-à-vis de vos outils connectés (smartphone, tablette,ordinateur...) ?", 38% des sondés répondent "un peu dépendant", et 29% "totalement dépendant", soit un total de 67%. A l'inverse, environ un tiers des sondés se voient "peu dépendants" (19%) ou "pas du tout dépendants" (13%). Le sondage a été réalisé en ligne par l'institut BVA, et commandé par la fondation de l'assureur April.

Sommeil, alimentation et activité physique perturbés

Un médecin généraliste membre du conseil d'administration de la Fondation, Pierre Wolff, a estimé que ces résultats montraient une tendance à "l'hyperconnexion numérique" chez les Français. Il en dénonce les dangers pour la santé : sommeil et alimentation perturbés, mais aussi activité physique insuffisante.

Les sondés passent en moyenne 4h22 par jour devant leur écran

La majorité des sondés estiment en effet que l'exposition aux écrans a un "impact négatif" sur leur activité physique (57% d'entre eux) et leur sommeil(56%), et surtout leur vision (76%). Les sondés déclarent en moyenne passer 4 heures 22 minutes par jour devant leur écran de téléphone, tablette ou ordinateur, avec une pointe à 6 heures et 28 minutes chez les 18-34 ans, et 7 heures 13 minutes parmi les cadres. Mais 77% estiment qu'internet prend dans leur vie quotidienne "la place qu'il faut", tandis que pour 22% il prend "une place trop importante".

Les Français sont multi équipés et dépendants de leurs écrans... mais ils sont 72% à penser que ce serait bon pour leur santé de passer moins de temps devant les écrans. Que feraient-ils ? Lire, se promener, passer du temps avec leurs proches, faire du sport ... — Fondation APRIL (@FondationAPRIL) June 26, 2018

Le sondage a été réalisé en ligne par BVA les 4 et 5 avril auprès de 1.033 personnes de 18 ans et plus.