Une nouvelle affaire de pédocriminalité secoue les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Elle concerne le père Louis Ribes, le "Picasso des églises", artiste-peintre mort en 1994.

Les diocèses de Lyon, Grenoble et de Saint-Étienne secoués par une nouvelle affaire de pédophilie

"Plusieurs personnes se sont adressées au diocèse de Lyon, au diocèse de Grenoble-Vienne ainsi qu’au diocèse de Saint-Etienne pour révéler qu’elles ou leurs proches avaient été agressés sexuellement par le père Louis Ribes, décédé en 1994. _Nous avons acquis la certitude_, en octobre dernier, de la véracité des faits".

C'est ainsi que débute un communiqué conjoint des trois diocèses. Un communiqué publié le plus discrètement possible dans la soirée du jeudi 13 janvier.

De son côté, l'évêque de Saint-Étienne explique avoir "appris récemment que des personnes ont été agressées dans le diocèse, le père Ribes étant originaire de Grammond, où il revenait régulièrement". Sylvain Bataille exprime sa "profonde compassion et [sa] désolation de découvrir à nouveau qu'un prêtre ait pu commettre ces actes odieux". Louis Ribes a terminé sa carrière à Vienne, en Isère et plus précisément dans le quartier d'Estressin.

Les enfants posaient nus pour le Picasso des églises

Louis Ribes était déjà très connu dans la région car il peignait dans un style très coloré et disons plutôt cubiste. Il était ainsi surnommé le "Picasso des églises". Certaines de ses œuvres sont même classées.

Et c'est ce qui permettait au père Ribes de se retrouver seul avec des enfants. "Il nous faisait poser nus, pour servir de modèles, pour faire des croquis, raconte Annick, une Ligérienne qui a grandi à Pomeys (69), où Louis Ribes a été prêtre. C'était dans sa chambre, où il était logé, sur son lit. Et une fois le dessin terminé, c'était des attouchements (...). C'était de l'art, c'était un artiste connu, en plus. C'était un ami de mes parents qui étaient à mille lieues de se douter de ce qui se passait". Annick a alors 9 ans.

Les faits présumés sont prescrits car ils remontent aux années 1970 et 80. L'Église dit en avoir eu connaissance l'été dernier. Plusieurs victimes ont ainsi témoigné auprès de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la Ciase, qui a rendu son rapport en octobre dernier, à l'image de Luc, qui a confié à l'hebdomadaire Marianne avoir été violé quand il avait 8 ans.

On se pose des questions quand on trouve des choses comme ça ?

"Par respect pour les victimes, les œuvres du père Ribes seront déposées et remisées", annoncent les diocèses concernés. C'est ce qui a notamment eu lieu à Pomeys, le chemin de croix qui parcourait l'église a été retiré la semaine dernière.

Des œuvres valorisées en 2020, lors des journées du patrimoine et sur une appli lancée tout spécialement par le diocèse de Lyon.

Mais pour Annick, l'Église aurait pu se rendre compte de ce qu'il s'était passé bien plus tôt, au moins après sa mort, à la découverte de véritables documents pédopornographiques. "Quand ils ont débarrassé ses affaires, ils ont forcément trouvé des choses. Il y avait des croquis d'enfants nus, des Polaroïd d'enfants nus, parfois dans des positions suggestives. Il y avait nos prénoms dessus ! On se pose des questions quand on trouve des choses comme ça", s'interroge cette habitante des Monts du Lyonnais, estimant qu'il y a pu y avoir une volonté à l'époque de dissimuler l'indicible.

Et c'est elle, ces derniers jours qui a partagé sur les réseaux sociaux les communiqués des différents diocèses. "C'est un grand pas que l'Eglise nous reconnaisse comme victimes. Mais moi j'ai décidé de parler, je veux que ça se sache. Il a tellement été encensé!".

Le style coloré et d'inspiration cubiste de Louis Ribes. - Diocèse de Lyon.

De nombreuses églises de Rhône-Alpes abritent les œuvres de Louis Ribes :