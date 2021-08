La plupart des discothèques fermées, les jeunes se rabattent sur les plages de Charente-Maritime pour festoyer

A cause de la fermeture des discothèques, les jeunes se sont massivement rabattus sur les plages pour festoyer, surtout tard le soir, dans l'agglomération de Royan. Phénomène déjà observé l'an passé, et qui apporte son lot de nuisances. La police a interpellé une quinzaine de personnes cet été.

La plupart des discothèques sont toujours fermées en Charente-Maritime, notamment Le Rancho, grosse boîte de nuit située à Royan. Mais cela n'empêche pas les jeunes de profiter des vacances et de faire la fête. Ils ont fait comme l'année dernière et se sont rabattus sur les plages. Phénomène qui apporte son lot de nuisances.

Les premiers mécontents sont les riverains. _"_Jusqu'à une vingtaine de plaintes reçues par jour, confirme le maire de Saint-Palais-sur-Mer, Claude Baudin. Ce qui les gêne surtout, c'est le bruit."

Une quinzaine d'interpellations sur tout l'été

Sa commune est la plus touchée du département, comme l'agglomération de Royan, où la police a patrouillé tous les soirs de l'été sur les plages.

La Direction départementale de sécurité publique (DDSP) se veut rassurante : "Nous ne constatons que quelques rares débordements. Nous avons procédé à une quinzaine d'interpellations sur les deux mois et dans tout le département." Des interpellations dues principalement à des bagarres ou pour des détentions de stupéfiants. "Nous sommes là avant tout pour de la prévention, ajoute la DDSP. Nous discutons avec les jeunes, on leur demande de se déplacer, de baisser le son..." La DDSP rajoute que les trois quarts des jeunes sont compréhensifs et dans le dialogue.

Il leur arrive aussi de procéder à des verbalisations, notamment pour tapage nocturne, avec confiscation de matériel.

Des renforts de CRS chaque saison estivale

Pour le maire de Saint-Palais-sur-Mer, Claude Baudin, ils ne sont pas assez nombreux : "Chaque été, je demande des effectifs supplémentaires." Et pourtant, chaque été, le département reçoit des renforts. "Cette année, nous avons été aidés par douze policiers de la Sécurité publique et 47 CRS (Compagnie républicaine de sécurité)", compte la DDSP. Parmi les CRS, cinq étaient chargés spécifiquement de patrouiller autour de la plage de la Concurrence à La Rochelle, second lieu où les jeunes font également la fête.

Tout le reste des effectifs était sur Royan. "Mais le week-end, ils remontaient à La Rochelle pour les manifestations contre le pass sanitaire", regrette Claude Baudin. Qui a aussi dû faire sans les médiateurs cette année.

Je ne vois pas beaucoup de solutions. Je vais peut-être embaucher des vigiles l'an prochain" - Claude Baudin, le maire de Saint-Palais-sur-Mer

Il y a quelques jours, le préfet, la police et les maires se sont retrouvés autour d'une table pour évoquer le sujet. Et tenter de faire mieux l'an prochain. "Je ne vois pas beaucoup de solutions, avoue le maire de Saint-Palais. Je vais peut-être faire comme la mairie d'Hossegor. Elle rencontre le même problème et a embauché 11 vigiles... Pour un budget de 150 000 euros."

Mais l'élu rajoute aussi que 90 % de la population de sa commune ignore complètement ce qu'il se passe. "Les nuisances sont cantonnées à un espace bien précis et très réduit. Et ça ne dérape que rarement". Avant d'enchaîner : "Ce qui est nouveau cette année, c'est que les employés chargés de nettoyer les plages ont été embêtés."