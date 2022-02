Les discothèques rouvrent : "reprendre à cette période c'est un handicap" estime le gérant du Cardi de Brive

Les boîtes de nuit peuvent rouvrir dès ce mercredi soir. Elles avaient été fermées le 10 décembre dernier car le gouvernement estimait qu'elles étaient propices à la circulation du coronavirus. Refermées en fait car elles avaient déjà été closes durant près de 16 mois auparavant toujours à cause du covid. Alors les professionnels espèrent que cette fois ce sera la bonne. Au Cardinal à Brive tout est près en tout cas pour accueillir les clients dès ce mercredi soir.

Un premier trimestre mauvais pour les discothèques

Comme de coutume au Cardi ce mercredi soir c'est afterwork. Les réservations ont bien marché assure Christian Dayre le gérant. Mais la suite est plus incertaine. "Le mois de février et le mois de mars c'est quand même pas les meilleures mois de l'année dans notre profession. Pour nous _c'est le trimestre, janvier, février, mars qui est mort_. Donc reprendre à cette période pour nous c'est un handicap." D'autant que la situation n'est pas tout à fait celle de juillet dernier où les discothèques avaient rouvert après une très longue fermeture. "Il y avait une forte attente de la clientèle".

Refaire vite de la trésorerie

Mais si la période n'est pas la meilleure pour rouvrir elle n'en reste pas moins cruciale pour les discothèques exsangues financièrement. Et le Cardi n'y fait pas exception. "On est au bout du bout" assure Christian Dayre. D'autant plus que les aides promises par l'État ne sont pas encore arrivées. "On n'a toujours rien reçu donc on a décaissé de la trésorerie puisqu'il a fallu payer nos salariés, qui sont au chômage partiel, mais on n'a toujours rien reçu là aussi". Alors Christian Dayre espère voir du monde sur ses pistes de danse. Un brin superstitieux il préfère en revanche ne pas se prononcer sur l'avenir; en particulier si c'est réouverture sera la bonne. "Vous m'aviez posé la question au mois de juillet je vous avais dit que je pensais que c'était la bonne !"