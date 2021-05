Les discothèques rouvriront le 1er juillet ou fin septembre selon un représentant normand de la profession

Le coup de force des députés MoDem ce mardi soir à l'Assemblée Nationale lors du vote de la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire va-t-il permettre aux discothèques de rouvrir après 14 mois de fermeture ? Oui, si l'on en croit Xavier Blanchet, le président du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (SNDLL) pour la Normandie. Invité de France Bleu, ce mercredi matin, il a indiqué que le gouvernement sera "au 15 juin, obligé de nous donner une date de réouverture pour le 1er juillet si la crise sanitaire le permet."

Une annonce accueillie avec prudence pour Xavier Blanchet : "ça sera un soulagement pour tout le monde, à condition que l'on ouvre bien début juillet. Sinon on va revivre ce que l'on a vécu l'an dernier avec les fêtes clandestines. Vous aurez le droit d'aller au mariage à 200 ou 300 personnes, où vous pourrez danser et boire, donc en réalité plus ou moins notre métier. Mais nous on n'aura pas le droit."

Pass sanitaire pour entrer en boîte

Selon le représentant du SNDLL en Normandie, le pass sanitaire permettra d'entrer en discothèque. Mais il faut que les indicateurs de l'épidémie soient favorables. "J'espère qu'au 1er juillet on pourra ouvrir. Si la situation sanitaire se dégrade malheureusement, on ne pourra pas rouvrir. Mais fin septembre, on sera obligé d'ouvrir car il n'y aura plus d'état d'urgence." Quand à savoir si les "clubbers" seront de retour ? "Oui, je suis certains que les clients seront de retour quand on voit leur impatience sur les réseaux sociaux."

"On a été les premiers à fermer. On sera les derniers à rouvrir."

L'attente est immense évidemment chez les propriétaires de ces établissements de nuit : "ça fait 14 mois qu'aucun gérant de discothèque n'ont de salaires. Je pense que quelqu'un qui serait dans notre situation péterait un plomb." Une colère renforcée lundi dernier lorsque certains patrons de boîte de nuit ont été interpellés alors qu'ils devaient se rendre à l'Assemblée Nationale à Paris. "On a été bloqué par des policiers, raconte Xavier Blanchet. On était six au départ. Tous les autres collectifs sont ensuite arrivés. Des forces de l'ordre nous ont arrêtés, fouillés comme des délinquants et on a tous pris 135 euros d'amende."