Les distributions d'hiver des Restos du Coeur ont commencé

200 familles s'étaient déjà pré-inscrites à la fin de l'été pour recevoir l'aide alimentaire du centre des Restos du Cœur de Dijon Sud. Pourtant, le lundi 21 novembre, jour de l'ouverture aux inscriptions et aux distributions d'hiver, il y avait la queue. "En général, 150 à 180 familles supplémentaires s'inscrivent sur place durant les premiers jours d'hiver." détaille Nelly Bostaro qui gère le centre Chevreul Parc.

Les femmes avec des poussettes, les étudiants ou encore les jeunes étrangers attendent patiemment leur tour pour récupérer du lait, du pain, des œufs, de la viande ou encore des légumes frais.

"Depuis la crise du Covid, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et elles sont d'un nouveau genre. Par exemple, il y a les intérimaires qui n'ont plus de mission ou encore les étudiants." explique Nelly Bostaro.

La queue se prolonge hors du bâtiment du centre Dijon Sud et va dans la rue © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Un système bien rôdé

Pour faire face à l'affluence et gérer les stocks efficacement, les bénévoles de Dijon se sont bien organisés.

Chaque bénéficiaire doit s'inscrire et présenter sa carte verte des Restos du Cœur pour accéder aux denrées. Ensuite, il récupère une fiche où son nombre de points est indiqué (il est donné en fonction du nombre de personnes à nourrir dans la famille et le nombre de fois où il vient aux Restos du Cœur). C'est seulement après qu'il peut passer à chaque stand et choisir les aliments qu'il veut récupérer grâce à ses points.

Un manque de dons ?

La plupart des bénéficiaires sont ravis par leurs paniers, comme Farid, 59 ans qui fréquente les lieux depuis 6 mois. Mais d'autres regrettent que les dons d'entreprises et de particuliers soient trop peu nombreux. Une dame qui souhaite rester anonyme nous a confié qu'elles voyait son panier diminuer chaque année depuis dix ans.

Certains bénévoles approuvent : "C'est de plus en plus galère de récupérer assez d'aliments même si le département et l'Europe nous en donnent."

Bénévoles ou bénéficiaires, tous dans le centre sont d'accord, sans les dons rien n'est possible.