Les Dominicains de Toulouse lancent un appel inédit aux victimes de violences sexuelles

C'est une première ! L'ordre des Dominicains de la province de Toulouse reconnaisse des violences sexuelles contre des mineurs par des religieux. Le Prieur de provincial des Dominicains de Toulouse lance un appel. "Nous ne devons pas nous limiter aux faits que nous connaissons" affirme-t-il.

Dans la région, un religieux a déjà été condamné. Il était passé par l'abbaye de Silvanès, dans le sud de l'Aveyron, au cours des années 90-2000. D'autres affaires seraient entre les mains de la justice concernant cette même abbaye.

Un large appel aux victimes

Mais le Prieur provincial de Toulouse ne se limite pas à ces affaires. Il souhaite la fin du silence concernant d'autres potentielles affaires. L'appel aux victimes et aux témoins se veut donc le plus large possible : pas de limite dans le temps et une grande partie de la France est concernée.

De nombreux couvents et abbayes sont concernés de Bordeaux jusqu'à Nice. En Occitanie, l'abbaye de Fanjeau, non loin de Carcassone, est également citée.

"Faire la lumière"

L'initiative est saluée par l'association de victimes: "Parler et revivre". "Je trouve que c'est dans la ligne droite du devoir de vérité de faire la lumière sur tous ces faits là pour repartir sur des bases saines." explique Olivier Savignac. "C'est tout à leur honneur."

Olivier Savignac retient aussi ce large appel : "Ce n'est pas centré sur un lieu ou une personne. Donc ça veut dire que c'est vraiment de tous les côtés. C'est même systémique par rapport à la communauté des Dominicains."

La Commission pour la reconnaissance et la réparation, créée après le rapport Sauvé, a participé à la rédaction de ce communiqué des Dominicains. Si vous souhaitez répondre à cet appel, cela se passe au 09.73.88.25.71 ou par mail : victimes@crr.contact, ou sos.abus@dominicains.com.