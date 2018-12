Les dons au Téléthon en nette baisse dans l'Yonne

Yonne, France

Même s'il essaye de rester positif, le coordinateur du Téléthon dans l'Yonne, a du mal à cacher sa déception : "les organisateurs sont toujours animés de la même ferveur. Mais les résultats ne sont pas ceux espérés", déplore Jacques Gauthier. En cause notamment, la baisse du nombre de manifestations organisées dans le département : "chaque manifestation est soumise à un contrat, et on a perdu une vingtaine de contrats cette année", précise Jacques Gauthier. 75 manifestations en faveur du Téléthon ont eu lieu ce week-end, contre près de 100 en 2017.

Une baisse des dons de presque 15%

Il faut attendre un mois pour avoir le résultat définitif de la collecte, mais un chiffre référence donne chaque année la tendance : samedi à minuit, seulement 92.000 euros avaient été récoltés, contre 106 500 euros l'an dernier à la même heure.

Un résultat lié à la mobilisation des gilets jaunes ? Peut-être en partie, certains organisateurs ont annulés leur manifestation quelques jours avant : "c'était des nouveaux contrats, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'organiser des manifestations et qui ont préféré annuler plutôt que d'avoir des pertes", explique Jacques Gauthier, qui ne remet cependant pas la faute sur le mouvement.

3.600 euros récoltés sur le rond-point de Villeneuve-la-Guyard

Mais certains gilets jaunes ont décidé de profiter de leur mobilisation pour récolter des fonds. Ça a été le cas au rond-point de Villeneuve-la-Guyard, tenu depuis le 17 novembre. Dans des urnes scellées, gilets jaunes et automobilistes ont pu donner tout le week-end, en faveur du Téléthon. Résultat, 3.600 euros récoltés sur la seule journée de samedi, et les urnes de dimanche n'ont pas encore été ouvertes. "Le mouvement des gilets jaunes est basé sur un phénomène d'injustice, explique Lionel, le gilet jaune à l'origine de l'initiative. La maladie est une injustice, et les bénéficiaires du Téléthon la vivent et la supportent tous les jours. Donc on a pu participé à notre petit niveau, et on a trouvé ça très valorisant. On a pas perdu notre week-end !"

Un geste apprécié mais qui ne compense pas la baisse. L'AFM Téléthon rappelle qu'il est toujours possible de donner jusqu'au 31 décembre, en appelant le 36 37 ou par internet.

