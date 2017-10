Les dons aux grandes associations progressent toujours, mais les donateurs vieillissent

Les dons aux grandes associations et fondations, comme le Téléthon, Amnesty international, l'Unicef ou le Sidaction ont continué à progresser en 2016, mais le profil des donateurs a du mal à rajeunir, ce qui inquiète les associations, indique le baromètre du syndicat France Générosités ce lundi.

Les dons aux grandes associations et fondations ont continué de progresser en 2016, mais le profil des donateurs peine à rajeunir, suscitant des inquiétudes, selon le dernier baromètre du syndicat professionnel France Générosités publié lundi.

Les dons en hausse de 2,5% en 2016

La hausse des dons collectés par les 91 membres de ce syndicat, parmi lesquels Action contre la faim, AFM-Téléthon, Amnesty International, Unicef, ou encore le Sidaction est estimée à 2,5% en 2016, d'après un panel de 21 associations et fondations cumulant plus de la moitié des dons (inférieurs à 1.500 euros). Si les dons ont continué d'augmenter en 2016, c'est parce que les donateurs existants ont été plus généreux, estime France Générosités dans un communiqué.

Un tiers des donateurs fidèles ont plus de 65 ans

Mais le panel des donateurs peine à se renouveler et à rajeunir, observe le syndicat pour expliquer ses inquiétudes. En 2016, les donateurs fidèles ont ainsi représenté 92% de la collecte globale. Ces donateurs fidèles sont âgés puisque, parmi ceux qui donnent régulièrement (au moins une fois par an), il y a 29% de personnes de 65 ans et plus, mais seulement 12% de 25-34 ans. Les moins de 35 ans réagissent surtout à l'actualité, et ce sont souvent des causes ponctuelles qui suscitent leurs dons. Près d'un Français sur deux (46%) dit donner au moins une fois par an.

Protection de l'enfance, lutte contre la pauvreté ou recherche médicale

Tous âges confondus, les causes les plus plébiscitées sont la protection de l'enfance, devant la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, la recherche médicale et l'aide aux personnes handicapées. Les habitudes de paiement changent, avec un tassement des dons par chèques, qui représentent tout de même 56% des dons, d'un montant moyen de 63,90 euros (-60 centimes) et une progression des dons par prélèvement automatique (44% des dons), d'un montant moyen de 13,40 euros (+40 centimes). Les dons collectés en ligne représentent désormais 8% du total des dons, avec un montant moyen de 103 euros (+60 centimes). Le don par SMS a été mis en place en décembre 2016, afin d'adapter la solidarité aux nouvelles technologies et de sensibiliser des donateurs plus jeunes.