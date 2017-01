Les dons de sang en baisse de 20% en Sarthe

VIDEO : Philippe Supprin, responsable des prélèvements à l'EFS du Mans fait le point sur le manque de dons de sang.

Philippe Supprin, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang du Mans était notre invité ce mercredi. Il fait le point sur la baisse des dons de sang en Sarthe et sur les besoins pour la région.

Deux facteurs aggravants : les vacances et la grippe

"Au niveau national, 100.000 poches étaient attendues au début de l'année et on a seulement 88.000 poches donc on est en retrait, et cette baisse se retrouve sur Le Mans et la Sarthe" dit Philippe Supprin, le responsable des prélèvements à l'établissement français du sang du Mans. "Cette baisse est due aux vacances scolaires, à des personnes qui sont moins sensibilisés au don du sang avec les fêtes de fin d'année. Il y a eu aussi un début d'épidémie de grippe et aujourd'hui, il faut que l'on soit très vigoureux et très vigilant. Il faut donc restaurer un niveau de stocks avec un appel aux dons qui est très important".

Qui peut donner ?

"On peut donner de 18 à 65 ans" rajoute Philippe Supprin, le responsable des prélèvements à l'établissement français du sang du Mans, "il faut être en bonne santé bien sûr, bien s'alimenter et s'hydrater avant, et venir avec une carte d'identité pour un premier don. Enfin, il faut éviter après le don d'effectuer une activité sportive soutenue. On peut donner son sang si on a eu la grippe mais il faut attendre 15 jours après le rétablissement. Aujourd'hui, il n'est pas forcément très difficile de trouver de nouveaux donneurs et de les mobiliser, en revanche notre vrai soucis, c'est une mobilisation dans la durée. Pour nous, c'est vraiment important cette fidélisation et c'est un point important de la sécurité transfusionnelle".

Des besoins de dons de plasma et de plaquettes en Sarthe

"En Sarthe, on a du mal à réaliser les objectifs en matière de dons de plasma et de plaquettes. Alors, c'est vrai que ce sont des dons qui sont différents et qui sont plus longs. Néanmoins, ce sont des dons extrêmement importants, il y a des patients que l'on ne peut pas soigner autrement qu'avec ces dons. Les patients qui sont sous chimio ont souvent besoin de ces dons".

Une personne qui fait un don de plasma © Maxppp - Baziz Chibane

"Il faut aussi rappeler qu'avec le don du sang, c'est chaque année un million de personnes qui sont soignés". Enfin à ceux qui hésiteraient encore ou qui auraient peur des piqûres, Philippe Supprin répond : "le don , ça ne fait pas mal, et le jour où l'on a besoin de recevoir, on ne se pose pas la question si ça fait mal ou pas !"

Dans la Sarthe en 2016 : 12.195 personnes ont donné leur sang, leurs plaquettes, ou leur plasma soit 23.558 prélèvements. 650 dons par jour sont nécessaire dans la région des Pays de la Loire.