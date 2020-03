Les dons de sang s'effondrent en Picardie avec le coronavirus, "une crise inédite"

L'Etablissement français du sang (EFS) de Picardie fait face à une "crise inédite" avec la chute du nombre de dons depuis une semaine et la progression du coronavirus. Entre les collectes annulées dans l'Oise et la peur du virus qui fait chuter les dons, l'EFS lance un cri d'alarme.

Le nombre de dons à l'Établissement Français du Sang (EFS) s'effondre en Picardie, et il y a urgence : "On perd énormément de dons du fait d'annulations de collectes, du fait de gens qui fréquentent moins les collectes du fait du climat de peur. C'est une situation inédite, on n'a jamais eu autant d'annulations", s'alarme Solène Cadart, chargée de développement de territoire à l'EFS.

"On est à plus de 1200 dons perdus ce mois-ci sur les trois départements picards, c'est énorme, ça correspond à plus d'une semaine de réponse aux besoins, d'autant que les poches ont une durée de vie très courtes de quelques jours", ajoute-t-elle. Une semaine rapporte en temps normal environ un millier de dons à l'EFS de Picardie : "Là, on est à 300-400", explique Solène Cadart.

Les collectes de l'Oise annulées

Elle montre le calendrier des collectes. Beauvais, Creil, Breteuil, Chantilly... les collectes de l'Oise sont toutes annulées depuis le renforcement des mesures de lutte contre le virus : "Mais les collectes d'entreprises sont annulées également pour beaucoup, et quand on fait des collectes dans les écoles, un de nos gros pourvoyeurs, la baisse des dons est significative".

Selon Solène Cadart, "des vies sont en jeu" dans cette histoire. L'Université de Picardie a déjà relayé l'appel à donner de l'EFS et une vingtaine d'étudiants sont venus faire des dons à Amiens. Mais il y a encore beaucoup de besoins : "On a des collectes ce mercredi et ce vendredi place Gambetta, et notre centre de Saint-Leu est ouvert tous les jours, il faut y aller parce que des vies sont en jeu, et aujourd'hui plus que jamais".