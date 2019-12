Les dons en hausse dans les Alpes-Maritimes, le Telethon continue ce dimanche

Alpes-Maritimes, France

Vous pouvez encore donner au 36 37, le Téléthon n'est pas fini, et il reste encore des défis et des animations ce dimanche dans les Alpes-Maritimes ! Toutes les sommes récoltées seront reversées au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares.

Pour les plus courageux, rendez-vous sur la promenade des Flots Bleus à Saint-Laurent-du-Var pour le bain du Téléthon, ou à Gorbio pour une randonnée.

Plus au chaud, un tournoi de foot en salle est organisé à Mougins, un loto à Villars-sur-Var, des initiations à la danse latine à La Gaude, ou du théâtre à Saint-André-de-la-Roche.

Ça ne suffit pas ? On rajoute un concours de pétanque à Peillon, un concert de Noël à Saint-Blaise, un concours de saut au Centre d'équitation de Nice, ou encore des stands de restauration sur le port de Golfe-Juan et un vide-dressing à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les dons en hausse au niveau national et dans les Alpes-Maritimes

Mais déjà les organisateurs du Téléthon ont le sourire ! Après deux éditions décevantes, marquées par la mort de Johnny Hallyday puis la mobilisation des Gilets jaunes, les dons sont en hausse cette année, malgré la grève. Hausse qui devrait aussi se vérifier aussi dans les Alpes Maritimes, où 370 défis et animations sont proposés depuis vendredi soir.

La coordination de l'ouest du département, qui avait récolté 314 000 euros l'an dernier, espère dépasser cette année les 340 000, voire 350 000 euros. Dans l'est du département, on pense être autour des 150 000 ou 160 000 euros, comme il y a trois ans. Ces sommes sont celles récoltées lors des défis et des animations, et ne prennent pas en compte les dons faits au 36 37. L'an dernier, le Téléthon a permis de récolter 1 304 981 euros dans les Alpes-Maritimes.