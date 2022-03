Les dons pour les réfugiés ukrainiens commencent à affluer au boulodrome de Bruèges à Alès dans le Gard

La ville d'Alès (Gard) et Alès-Agglo ont ouvert ce mardi un centre de collecte de dons pour les réfugiés Ukrainiens. Vêtements, couverture, petit matériel médical ou denrées sèches sont attendus en masse. Il se situe au boulodrome de Bruèges. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17H. En une seule matinée, les dons se sont multipliés, une fois encore les Cévennes ne manqueront pas ce rendez-vous humanitaire.

Le drapeau Ukrainien flotte sur l'hôtel de ville

Lundi, devant l'hôtel de ville de la capitale des Cévennes,, une centaine d'habitants s'est amassée pour témoigner son soutien à l'Ukraine. L'ex-ville minière, d'ailleurs à quelques représentants de ce peuple qui employé au fond ont fait souche. Ce mardi, autre opération, l'ouverture du centre de collecte. En une seule matinée près de 50 dons ont été recueillis (des couvertures, des vêtements, mais aussi du petit matériel médical). Tout sera trié puis envoyé par containers vers la Pologne.

Une longue tradition de solidarité

Cévennes terre d'accueil, terre de résistance, terre des réfugiés tout au long de l'histoire. L'appel lancé par la mairie d'Alès et Alès-Agglo, dès connu sur France Bleu Gard Lozère, les habitants se sont précipités sur le lieu de collecte. On peut également faire des dons financiers à l'association Alès Cévennes solidarité. Créée en 2002 (terribles inondations sur Alès dont on commémore très prochainement les 20 ans), l'association avait également apporté son soutien dernièrement aux sinistrés de l'Aude et des Alpes-Maritimes. Cévennes solidaires.

Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'association Alès Cévennes solidarité. Vous pouvez les déposer à mairie Prim, 11 Rue Michelet, 30100 Alès.

Des dons triès par les agents volontaires de la mairie d'Alès (Gard). © Radio France - L Labastrou