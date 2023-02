Les dossiers de surendettement pourraient repartir à la hausse en 2023 dans les Bouches du Rhône

C'est peut-être un trompe l'oeil, les dossiers de surendettement ont continué de diminuer dans les Bouches-du-Rhône l'an dernier. 3700 dossiers ont été déposés par les ménages qui n'arrivent plus à faire face à leurs dettes, c'est 6,9% de moins qu'en 2021.

Les ménages surendettés sont le plus souvent des adultes isolés ou des familles monoparentales (63%) dont la cheffe est une femme (55%). L'essentiel de leur dette porte sur la consommation (42%) mais également, pour une part de plus en plus importante, sur les charges courantes (16%, en hausse de 8 points depuis 2011).

Pour la banque de France et les autorités préfectorales, la baisse continue des dossiers de surendettement (environ -9% par an depuis 2014) est la preuve que les dispositifs de prévention portent durablement leurs fruits. L'endettement moyen de ces ménages en difficulté, hors immobilier, est de 18.543 euros, montant également en baisse de 13 % par rapport à 2021.

Un retour à la hausse au printemps 2023 ?

Pour autant il y a aussi des sources d'inquiétude, le second semestre 2022 étant marqué par une relative stabilisation (+0,5 % par rapport aux six derniers mois de 2021). Le premier semestre 2023 pourrait marquer, pour la première fois depuis 8 ans, une tendance à la hausse : "la Banque de France estime au niveau national qu'au printemps cette hausse pourrait se situer entre 0 et 5% de dossiers supplémentaires" précise le directeur de la Banque de France PACA, Jean-Christophe Ehrhardt.

Un reprise des dossiers qui, si elle se confirmait, devrait trouver sa source dans la crise actuelle : flambée des prix de l'énergie et inflation des produits alimentaires. "On voit bien que nous ne sommes plus à la baisse, et que le surendettement actuel n'est plus une surconsommation de crédits mais bel et bien le résultat de ressources financières insuffisantes pour faire face à l'essentiel" poursuit Jean-Christophe Ehrhardt.

Dans ce contexte, les mères isolées paraissent les plus fragiles, elles représentent déjà 55% des dossiers de surendettement dans le département : enfants à charge, travail partiel, bas salaire, bien souvent locataires de leur logement, leur capacité de remboursement de leur dette est souvent nulle.