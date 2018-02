Bayonne, France

Pas de round d'observation pour le tout nouveau sous-préfet de Bayonne, Hervé Jonathan. En poste depuis lundi 12 février, il a d'ores et déjà plusieurs gros dossiers sur son bureau. En premier lieu, il va devoir s'atteler à l'accompagnement de la toute jeune agglomération Pays Basque, née officiellement il y a un peu plus d'un an. Hervé Jonathan affirme que l'Etat "va accompagner et appuyer son développement".

Hervé Jonathan : "On va continuer de soutenir ce projet ambitieux" Copier

Concernant le dossier sensible du rapprochement vers leur famille des prisonniers basques, le sous-préfet se contente de rappeler les propos de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet : "l'examen au cas par cas des situations individuelles".

Fêtes de Bayonne, enjeu majeur

Enfin, Hervé Jonathan va devoir faire ses preuves en matière de sécurité. Dès cet été, la gestion des fêtes de Bayonne sera un enjeu majeur. D'autant plus que cette année, elles vont se dérouler en même temps que l'étape du tour de France entre Espelette et Saint-Pée-sur-Nivelle (le 28 juillet prochain). Le représentant de l'Etat assure que tous les moyens de sécurité seront mis en oeuvre :

La sécurité, chantier prioritaire du nouveau sous-préfet. Copier

Devant la presse, Hervé Jonathan a expliqué sa méthode de travail. Elle va reposer sur quatre principes : proximité, terrain, travail d'équipe et innovation. Selon lui, "l'Etat doit être porteur de solution".

Hervé Jonathan, marseillais d'origine, est père de quatre enfants et connaît bien Saint-Jean-de-Luz pour y être souvent venu en vacances.