Les douanes du Grand Est s'adaptent face à l'explosion du e-commerce

Tabac, stupéfiants, mais aussi contrefaçons et soutien aux entreprises qui exportent : telles sont les missions des 1.200 agents des douanes du Grand Est. Le service est aussi confronté à l'explosion du e-commerce, et des fraudes qui vont avec. Pour y faire face, les douanes se modernisent.

Les Douanes du Grand Est ont dressé, ce lundi 14 mars, le bilan de leurs activités en 2021 : année marquée par l'accélération du e-commerce, surtout depuis le premier confinement. Mais aussi par le Brexit : de nouvelles tâches douanières sont apparues avec cette nouvelle frontière. La lutte contre les stupéfiants a cru de manière assez impressionnante : avec 4,5 tonnes saisies en 2021 dans notre région, essentiellement du cannabis (4 tonnes). C'est une année record : les saisies ont progressé de 15% par rapport à 2020. Même chose pour le tabac : 1.200 affaires dans notre région, soit quatre par jour ! On compte 23 tonnes de tabac saisis, un chiffre en hausse de 40% : cela s'explique par l'intensification des contrôles, mais aussi les nouveaux seuils qui sont passés de quatre à une cartouche par personne maximum autorisée en juillet 2020.

Attention aux pièces détachées de voiture contrefaites

Une des priorités des douanes est aussi la lutte contre la contrefaçon : et ça ne concerne plus uniquement les produits de luxe. Les pièces détachées de voitures, par exemple : "Des plaquettes de frein, des feux de signalisation, des capots qui ne sont pas aux normes... Ces pièces contrefaites peuvent être extrêmement dangereuses", explique Mireille Romboni, directrice des douanes de Champagne-Ardenne. Elle conseille aux consommateurs de n'acheter ces pièces, essentielles à la sécurité, uniquement chez les constructeurs, et non sur internet. "Vraiment, la sécurité est plus importante que la petite économie que vous allez faire". En 2021, près de 3.800 pièces auto contrefaites ont été saisies dans notre région.

De même, près de 30.000 jeux et jouets pour enfants ont été saisis par les douanes du Grand Est, avec là encore de réels dangers pour la sécurité des enfants. Parmi ces affaires, la destruction de 2.000 marionnettes de contrefaçon, à l'effigie de personnages de Walt Disney, découvertes en marge du festival de marionnettes de Charleville-Mézières.

Rétroviseurs, feux, clignotants : quelques exemples de pièces détachées saisies par les douanes en 2021 dans le Grand est. © Radio France - Julie Seniura

En 2021, plus de 7.500 flacons de parfum de contrefaçon ont été interceptés par les douanes dans notre région. © Radio France - Julie Seniura

Explosion du e-commerce... et du volume de colis à contrôler

Le grand challenge à venir, pour les douanes, est le commerce en ligne : il représente 20% des achats aujourd'hui en France. Les volumes de colis et de fret postal explosent, et c'est autant de moyens pour les réseaux criminels organisés de faire passer leur marchandise. "Les réseaux criminels utilisent ces flux pour acheminer des produits stupéfiants, du tabac, ou des armes démontées qui sont ensuite reconstituées par le destinataire", détaille Denis Martinez, le directeur interrégional des douanes du Grand Est.

Les douanes se sont donc équipées, il y a quatre ans, d'un SIRM (Système d'Inspection Radioscopique Mobile) : il s'agit d'une camionnette aménagée, qui permet de scanner des colis ou des valises, comme à l'aéroport. Le tapis roulant est situé sur les côtés du véhicules : moins de dix secondes sont nécessaires pour un scan. A l'arrière, un agent des douanes observe sur son écran, et peut immédiatement déceler un colis au contenu suspect.

Le véhicule des douanes peut scanner jusqu'à six bagages par minute. © Radio France - Julie Seniura

Cette camionnette permet ainsi de multiplier les contrôles : dans les gares, les aéroports, sur une aire d'autoroute ou un péage. Les cars low-cost, notamment, sont ciblés. Mais aussi les entrepôts de e-commerce : "Les grandes plateformes de commerce en ligne, comme Amazon ou eBay, sont attachées à leur notoriété : elles ont tout intérêt à être des opérateurs de confiance. C'est donc un pari gagnant-gagnant avec les douanes : elles nous donnent des renseignements sur des suspicions de marchandises contrefaites, par exemple", révèle Denis Martinez. Actuellement, ce scanner mobile est déployé en Champagne Ardenne, mais il est mobilisable dans toute la région Grand Est. D'autres véhicules de ce type doivent arriver dans notre région ces prochaines années.

A l'arrière de la camionnette, l'agent des douanes inspecte les bagages, comme à l'aéroport. © Radio France - Julie Seniura

Autre nouveauté : depuis juillet 2021, une nouvelle réglementation européenne, le pack TVA, impose de déclarer, dès le premier euro, tous les achats provenant de pays hors UE, avec des droits de douanes et de la TVA à payer. Or certains sites ne les appliquent pas... Et ça a donné beaucoup de travail aux douanes de Reims : l'aéroport de Paris-Vatry est devenu le deuxième bureau de fret express de France. ! "Nous sommes passés de zéro déclaration à plus de six millions, en seulement six mois", détaille Mireille Romboni, la directrice des douanes de Reims.