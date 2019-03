Les douaniers de Bourges explosent les compteurs en 2018

Bourges, France

Des douaniers qui ont du flair si on en croit leur patron à Bourges : Wassim Elafouri, chef de la la brigade de surveillance intérieure. Les saisies ont battu tous les records en 2018 : " On a atteint quasiment trois tonnes de drogue saisies, 500 kilos de cigarettes et tabac, qui est une priorité de lutte aujourd'hui et 20.000 articles contrefaits. On intercepte des colis, ça nous arrive, mais on fait beaucoup de saisies au bord des routes évidemment. C'est aussi un travail en synergie avec les services de Tours et d'Orléans."

Une cellule de retenue douanière à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ces locaux neufs sont évidemment beaucoup plus fonctionnels avec le sens du détail : le revêtement du garage où sont stationnées les motos est anti-dérapant pour éviter les chutes. Le Chef de la brigade de Bourges est également fier des deux cellules de garde à vue, pardon de retenue douanière : " Vous pouvez voir un espace intime (derrière le parapet sur la photo), des couvertures neuves, un vrai matelas qui est confortable. Les deux cellules sont aussi équipées de vidéo surveillance pour éviter tout incident."

Le directeur général des douanes, Rodolphe Gintz, venu inaugurer les nouveaux locaux de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les douaniers de Bourges ont aussi pour mission de vérifier les flux dans les aéroports de Bourges, Châteauroux et Orléans, une surveillance renforcée aujourd'hui explique Jean-Marc Franek, chef divisionnaire : " _Sur Châteauroux, en 2018, c'est environ 500 vols qui ont été contrôlés. Le contrôle des passagers qui entrent ou qui sortent de l'espace Schengen mais aussi les passagers intra-Schengen depuis le rétablissements des contrôles aux frontières intérieures suite aux attentats. . Le préfet de région nous a donné pour consigne de contrôler 100 % des flux pour éviter les risques." _Tous les passagers sont donc aujourd'hui contrôlés, y compris les ressortissants européens.