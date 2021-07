Les douaniers sont appelés à renforcer les vérifications sanitaires. Le Ministre des Compte Publics, Olivier Dussopt les a suivi à l'aéroport de Nice Côte d'Azur et au péage de la Turbie ce lundi 26 juillet.

Les douaniers procèdent à des contrôles sanitaires au péage de la Turbie et à l'aéroport de Nice

Le Ministre des Comptes Publics Olivier Dussopt a suivi les douaniers des Alpes-Maritimes ce lundi. Ce matin, il s'est rendu à l'aéroport Nice Côte d'Azur. "Il faut savoir que les trafiquants ont une imagination débordante, depuis le début de la pandémie, des masques ont été saisis, des médicaments ont été saisis. Nous n'avons pas encore trouvé de faux vaccins, mais nous y sommes extrêmement attentifs car c'est une question de sécurité sanitaire."

1.200 douaniers interrégionaux luttent contre les différentes contrebandes et le trafic de stupéfiants dans les Alpes-Maritimes. Cette année, à part le trafic de cigarettes toutes les autres saisies de la douane ont augmenté. En 2020, six million d'articles contrefaits et presque 90 tonnes de stupéfiants avaient déjà été saisis sur le territoire national.

Le Ministre des Comptes Publics Olivier Dussopt - Le Préfet des Alpes-Maritimes © Radio France - Lucile Auconie

Olivier Dussopt le Ministre des Comptes Publics à l'aéroport Nice Côte d'Azur - Lucile Auconie

Ce lundi, le Ministre délégué chargé des Comptes Publics Olivier Dussopt a appelé les douaniers à "la plus grande rigueur" dans les vérifications sanitaires et le contrôle aux frontières des voyageurs. Au péage de la Turbie, les douaniers arrêtent les véhicules en provenance d'Italie. Le Ministre rappelle les conditions pour entrer en France depuis un pays classé vert comme l'Italie, "les voyageurs de 12 ans ou plus doivent prouver qu'ils sont vaccinés, ou être munis d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures ou d'un certificat de rémission."

Les voyageurs en provenance d'Italie ne disposant pas de pass sanitaire, n'ont pas eu de contravention à payer mais l'obligation immédiate de faire demi-tour, direction l'Italie. La préfecture des Alpes-Maritimes précise le pass sanitaire n'est pas demandé aux franco-italien habitant dans une zone de 30 kilomètres autour de la frontière.